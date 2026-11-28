ایلیا دهقان، از مجریان برنامه رادیویی «جورواجور»، با تشریح فعالیت باشگاه برنامه‌سازان نوجوان این برنامه، از مشارکت نوجوانان سراسر کشور در تولید بخش های رادیویی، پرورش استعداد‌های رسانه‌ای و پرداختن به دغدغه‌های نسل نوجوان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از محتوای برنامه به دست خود نوجوانان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایلیا دهقان با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره ساختار برنامه «جورواجور» افزود: این برنامه چهار میز اصلی شامل طنز، اجتماعی، فرهنگ و هنر و علمی دارد که به ترتیب با اجرای ایلیا دهقان، نونا معظمی، علی جلالی و آویسا کاوه فعالیت می‌کنند. همچنین به‌تازگی میز ورزشی نیز به مجموعه اضافه شده است تا زمینه تربیت آیتم‌ساز، گزارشگر و کارشناس ورزشی نوجوان فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت باشگاه برنامه‌سازان نوجوان افزود: نوجوانان علاقه‌مند از سراسر ایران می‌توانند به این باشگاه بپیوندند و متناسب با استعداد و علاقه خود در بخش‌های مختلف برنامه فعالیت کنند. اعضا پس از استعدادیابی و راهنمایی، در گروه‌های تولیدی شامل نویسندگی، گویندگی و تدوین سازمان‌دهی می‌شوند و تولید بخش های رادیویی را بر عهده می‌گیرند.

دهقان درباره روند جذب علاقه‌مندان گفت: نوجوانان می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۵۲۹۵۱۲۵۰ با عوامل برنامه ارتباط بگیرند. پس از آن، نمونه آثار تولیدشده توسط اعضای باشگاه و توضیحات لازم برای آنان ارسال می‌شود و نوجوانان می‌توانند آثار خود را تولید و برای ارزیابی و دریافت بازخورد ارسال کنند.

این مجری رادیو با بیان اینکه موضوعات برنامه بر اساس تقویم محتوایی و پیشنهاد‌های خود نوجوانان انتخاب می‌شود، گفت: هر قسمت از برنامه علاوه بر بخش‌های سرگرم‌کننده و طنز، به انتقال تجربه و پرداختن به موضوعات آموزشی و اجتماعی نیز اختصاص دارد.

وی همچنین از تنوع موضوعی آثار نوجوانان خبر داد و افزود: تولیدات باشگاه محدود به حوزه خاصی نیست و نوجوانان از موضوعات فرهنگی و ادبی تا مسائل علمی و اجتماعی در برنامه مشارکت دارند. به گفته دهقان، در برخی قسمت‌ها حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد محتوای برنامه را بخش های ساخته‌شده توسط نوجوانان تشکیل می‌دهد.

دهقان استفاده از فناوری‌های جدید را از ویژگی‌های تولیدات اعضای باشگاه دانست و به نمونه‌ای از تولید یک بخش درباره فردوسی با کمک هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: نوجوانان تلاش می‌کنند از امکانات مختلف، از هوش مصنوعی گرفته تا کار گروهی و همکاری با هنرمندان و گویندگان، برای ارتقای کیفیت آثار خود استفاده کنند.

وی ترس از آینده، نگرانی درباره پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و کمال‌گرایی را از مهم‌ترین دغدغه‌های نوجوانان امروز برشمرد و افزود: بسیاری از نوجوانان برای رسیدن به اهداف بزرگ خود، میان تحصیل، هنر و فعالیت‌های مورد علاقه‌شان در تلاش برای ایجاد تعادل هستند و گاهی حتی از استراحت و نیاز‌های روزمره خود غافل می‌شوند.

این مجری نوجوان درباره استفاده شخصی خود از هوش مصنوعی نیز گفت: از این فناوری برای پاسخ به پرسش‌ها و پیدا کردن موضوعات مورد علاقه‌اش استفاده می‌کند، اما معتقد است هوش مصنوعی هنوز در زمینه خلاقیت و تولید متن طنز و استندآپ کمدی نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای خلاقیت انسانی باشد.

وی درباره شیوه اجرای برنامه گفت: «جورواجور» در دوره‌ای به‌صورت زنده پخش می‌شد و مجریان در کنار متن، از بداهه‌پردازی نیز استفاده می‌کردند. در ساختار جدید نیز تلاش می‌شود حس و حال اجرای زنده حفظ شود و مجریان برای مواجهه با موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده آمادگی داشته باشند.

دهقان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، ورود بیشتر برنامه به فضای مجازی را یکی از تغییرات موردنظر خود عنوان کرد و گفت: با توجه به زمان زیادی که نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند، برنامه‌های رادیویی نیز باید در همین فضا حضور فعال‌تری داشته باشند تا بتوانند با تولید محتوای مفید و سرگرم‌کننده، توجه این گروه سنی را جلب کنند.

وی با اشاره به تأثیر حضور در این برنامه بر زندگی شخصی خود افزود: فعالیت در «جورواجور» موجب شده است شناخت بیشتری از جامعه، ایران و مسائل و نقاط ضعف فردی پیدا کند و اهمیت تولید محتوای مسئولانه را بهتر درک کند.

برنامه رادیویی «جورواجور» با محوریت مشارکت و توانمندسازی نوجوانان، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۴ از رادیو جوان پخش می‌شود.