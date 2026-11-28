به مناسبت هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در مدارس مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، به مناسبت هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در مدارس استان مازندران آغاز شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی مازندران، با اشاره به اهمیت فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی گفت: شعار روز جهانی افراد دارای معلولیت، تأکید بر رفع تبعیض و تبدیل استعداد‌های بالقوه افراد به توانمندی‌های بالفعل است.

سید سرور ساداتی جمالی، با بیان اینکه مدارس استثنایی مازندران در زمینه آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان پیشرو هستند، افزود: حمایت از این خانواده‌ها باید علاوه بر حوزه آموزش، در بخش رفاه و خدمات اجتماعی نیز با همراهی بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی مازندران با اشاره به آمار دانش‌آموزان تحت پوشش این مجموعه اظهار داشت: ۲ هزار و ۶۸۵ دانش‌آموز در گروه‌های مختلف آموزشی، در ۵۴ مدرسه دولتی استان مشغول تحصیل هستند.

ساداتی جمالی همچنین از تحصیل نزدیک به ۶۰۰ دانش‌آموز دیرآموز و دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در مدارس عادی استان خبر داد و گفت: دانش‌آموزان ناشنوا، نابینا و دارای معلولیت جسمی‌حرکتی که از هوش عادی برخوردارند، در کنار سایر دانش‌آموزان در مدارس عادی تحصیل می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری آموزش و پرورش استثنایی مازندران برای پنجمین سال پیاپی در شاخص‌های آموزشی و عملکردی، این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه همکاران و دانش‌آموزان دانست و از آنان قدردانی کرد.