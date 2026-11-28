فرمانده انتظامی دزفول از شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو با ۱۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس دزفول قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با تسلط اطلاعاتی و روش‌های فنی هویت اعضای باند ۳ نفره سارقان حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی ۲ عملیات منسجم و غافلگیرانه ۲ سارق و یک مالخر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا خاطر در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی اموال سرقتی و ابزار و آلات سرقت کشف و یک دستگاه خودروی ۲۰۷ پلاک مخدوش بکار رفته در سرقت‌ها نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۳ فقره سرقت در سطح شهرستان دزفول اعتراف کردند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شدند.