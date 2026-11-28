رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، هماهنگی در اجرای برنامه تأمین برق و گاز صنایع فولادی و توجه به شرایط تولیدکنندگان در نیمه دوم سال را خواستار شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آقای بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر ضرورت اجرای مصوبات و برنامه‌های ابلاغی تأمین انرژی صنایع و هماهنگی شرکت ملی گاز و توانیر در تخصیص برق و گاز به واحد‌های فولادی تأکید کرد.

بر اساس این نامه، با وجود برنامه‌ریزی قبلی برای اعمال محدودیت‌های انرژی در ماه‌های سرد سال، محدودیت گاز از ۲۰ آبان و برق از ۲۳ آبان آغاز شده است، میزان این محدودیت‌ها نیز به بیش از ۵۰ درصد در بخش گاز و ۷۰ درصد در بخش برق رسیده است.

سبحانی با اشاره به تأثیر این محدودیت‌ها بر روند تولید فولاد کشور، یادآور شده است که بسیاری از واحدهای فولادی از ابتدای اردیبهشت تا اوایل آبان امسال نیز با محدودیت‌های برق روبه‌رو بوده‌اند و فرصت محدودی برای جبران تولید ازدست‌رفته داشته‌اند.

در این نامه همچنین به خسارت برخی شرکت‌های بزرگ فولادی در جریان حملات دشمن و صرف بخشی از ماه‌های گذشته برای بازسازی و راه‌اندازی دوباره خطوط تولید اشاره شده است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه، بررسی نحوه اجرای مصوبات تأمین انرژی، هماهنگی بیشتر در تخصیص برق و گاز و تدوین برنامه‌ای شفاف و قابل اتکا برای فعالیت واحد‌های فولادی را خواستار شده است.

همچنین در این نامه بر ضرورت توجه به شرایط شرکت‌های آسیب‌دیده و واحد‌هایی که طی ماه‌های گذشته با محدودیت‌های انرژی روبه‌رو بوده‌اند، در برنامه تأمین انرژی نیمه دوم سال تأکید شده است.