بیست و یکمین دوره مسابقات پرش با اسب (جایزه بزرگ و قهرمانی استان)، با حضور اسب‌ های برتر استان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مسابقات با عنوان «مسابقه جایزه بزرگ و قهرمانی اسب زایچه ایران» به یادبود شهید سرافراز ناو دنا، ناخدا سوم جواد بهبودی طرقی و به یاد سعید افشاران، پیشکسوت سوارکاری، برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، ۲۲ اسب از باشگاه‌ های مختلف استان در رده قهرمانی به رقابت پرداختند. این رقابت‌ ها پس از دو دور (راند) دشوار و با برگزاری مرحله نهایی بسیار دیدنی و مهیج، به پایان رسید.

مقام اول این مسابقات به مجید عباس‌ زاده با اسب «بوگاتی» از باشگاه سوران رسید و هانیه نیکویی با اسب «تامارا» از باشگاه ارشاد در جایگاه دوم ایستاد. رضابخشی با اسب «کارما» از باشگاه ارشاد نیز در رتبه سوم قرار گرفت.

حامد مرتضایی با اسب «دوان ام‌بی» از باشگاه ارشاد و یاور داوری با اسب «مارشال» از باشگاه سوران هم به ترتیب در رتبه‌ های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

در حاشیه این مراسم با حضور شمقدری معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی از خانواده ناخدا سوم جواد بهبودی شهید سرافراز ناو دنا و خانواده مرحوم سعید افشاران، پیشکسوت سوارکاری استان تجلیل شد.