شهردار منطقه ۸ تهران گفت: امکان ثبت الکترونیکی درخواست نصب تابلو شهدا در معابر و محلات منطقه، ویژه خانواده‌های معظم شهدا در بستر بازوی اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیک منطقه فراهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه تنهایی، گفت: در ادامه مسیر توسعه خدمات هوشمند و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و نوآوری برای تسهیل ارتباط دوسویه شهروندان با مدیریت شهری، امکان ثبت درخواست نصب تابلو در معابر و محلات به نام شهدا برای پدران، مادران، همسران و فرزندان معظم شهدا فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت پاسداشت نام و یاد شهدا در فضای شهری افزود: این خدمت با هدف تسهیل مشارکت خانواده‌های معظم شهدا در ثبت درخواست نصب تابلو به نام شهید والامقام خانواده خود طراحی شده است تا درخواست‌های آنان به‌صورت الکترونیکی ثبت و در مسیر بررسی و پیگیری قرار گیرد.

شهردار منطقه ۸ با تأکید بر نقش فناوری در ارتقای کیفیت خدمات شهری گفت: حرکت به سمت شهر هوشمند و خلاق، مستلزم به‌کارگیری فناوری و نوآوری در ارائه خدمات و ایجاد مسیر‌های آسان‌تر برای تعامل و مشارکت شهروندان است.

وی افزود: بازوی اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیک شهرداری منطقه ۸ با راهبری روابط عمومی منطقه و همزمان با جنگ تحمیلی سوم، با هدف توسعه ارتباط هوشمند با شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات و ظرفیت‌های مدیریت شهری راه‌اندازی شد که در ادامه توسعه این بستر، امکان ثبت هوشمند درخواست نصب تابلو شهدا نیز به‌عنوان خدمتی ویژه برای خانواده‌های معظم شهدا به آن افزوده شده است.

تنهایی گفت:خانواده‌های معظم شهدا می‌توانند برای ثبت درخواست نصب تابلو به نام شهید والامقام خانواده خود، از طریق بازوی اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیک شهرداری منطقه ۸ در پیام‌رسان بله به نشانی @shahrdari۸bot اقدام کنند.