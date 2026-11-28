مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون دختران کمتر از ۱۷ سال با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در مشهد به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون دختران کمتر از ۱۷ سال با حضور ۱۰۷ ورزشکار از ۲۲ استان، ۵ تا ۷ آذر در مشهد برگزار شد و در پایان، نفرات و تیم‌های برتر بخش یکنفره و دونفره معرفی شدند.

نتایج بخش یکنفره:

مقام اول: رویا عرب اسماعیلی (سمنان)

مقام دوم: ترمه حسینی (مازندران)

مقام سوم مشترک: شهرزاد شکوری (خراسان رضوی) و زهرا امنی (آذربایجان شرقی)

نتایج بخش دونفره:

مقام اول: رویا عرب اسماعیلی و ضحا چتری (سمنان)

مقام دوم: زهرا امنی و مبینا سالاری (آذربایجان شرقی)

مقام سوم مشترک: زهرا ذاکری و زینب صالحی (فارس) و پرنیا باقری و الهه رسولی (زنجان)