معرفی برترینهای رنکینگ کشوری بدمینتون دختران زیر ۱۷ سال
مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون دختران کمتر از ۱۷ سال با معرفی نفرات و تیمهای برتر در مشهد به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون دختران کمتر از ۱۷ سال با حضور ۱۰۷ ورزشکار از ۲۲ استان، ۵ تا ۷ آذر در مشهد برگزار شد و در پایان، نفرات و تیمهای برتر بخش یکنفره و دونفره معرفی شدند.
نتایج بخش یکنفره:
مقام اول: رویا عرب اسماعیلی (سمنان)
مقام دوم: ترمه حسینی (مازندران)
مقام سوم مشترک: شهرزاد شکوری (خراسان رضوی) و زهرا امنی (آذربایجان شرقی)
نتایج بخش دونفره:
مقام اول: رویا عرب اسماعیلی و ضحا چتری (سمنان)
مقام دوم: زهرا امنی و مبینا سالاری (آذربایجان شرقی)
مقام سوم مشترک: زهرا ذاکری و زینب صالحی (فارس) و پرنیا باقری و الهه رسولی (زنجان)