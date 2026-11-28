به علت توسعه شبکه، گاز مشترکان در کوی معین زاده اهواز فردا یک شنبه هشتم آذر قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز منطقه معین اده، خیابان‌های نرگس ۱ الی ۱۳ و خیابان‌های نفت ۱ الی ۴ روز یکشنبه ۸ آذرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان این منطقه محترم درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.