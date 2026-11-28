مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت‌های اقتصادی و خدماتی در استان‌های کشور اعلام کرد: کاهش تمرکز جمعیت در تهران و البرز نیازمند اصلاح الگوی توسعه شهری و تقویت ظرفیت سکونت در سایر مناطق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، مصوبه اخیر درباره کاهش تمرکز در تهران و البرز را نقطه شروعی برای اصلاح روند توسعه منطقه‌ای کشور دانست.

وی گفت: اجرای این تصمیم باید در کنار محدودیت‌های جمعیتی، با سیاست‌های حمایتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در استان‌های دیگر همراه باشد.

فرنام با اشاره به جمعیت حدود ۱۷ میلیون نفری تهران و البرز افزود: تمرکز جمعیت و فعالیت در این دو استان، فشار زیادی بر منابع و زیرساخت‌ها وارد کرده است.

وی همچنین از وجود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در برخی شهرهای جدید و پیرامونی تهران خبر داد.

مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: بازنگری در سیاست‌های ساخت‌وساز و افزایش جذابیت سکونت در شهرهای جدید برای جذب جمعیت ضروری است.

به گفته فرنام، بررسی‌های ملی نشان می‌دهد تنها ۲۱ تا ۲۹ درصد شهرهای جدید در جذب جمعیت موفق بوده‌اند.

وی کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران را نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت ساخت‌وساز عنوان کرد.

فرنام خاطرنشان کرد: محدودیت‌های جمعیتی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع مهاجرت به پایتخت شود و باید زمینه اشتغال پایدار در سایر استان‌ها فراهم شود.

وی توسعه متوازن خدمات، امکانات شهری و فرصت‌های شغلی را از الزامات موفقیت این سیاست دانست.

مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: تحقق این هدف به هماهنگی سیاست‌های مسکن، شهرسازی، اشتغال و توسعه منطقه‌ای وابسته است.