به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی از ۷۰۰ دانش‌آموزان برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز و جشنواره فرهنگی‌هنری «امید فردا» در اردوگاه فرهنگی تربیتی میثاق آباده تقدیر شد.

دانش آموزان در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ، حفظ موضوعی، احکام، انشای نماز، اذان، مداحی، دعاخوانی، تفسیر، نهج‌البلاغه، گفتمان مهدوی و صحیفه سجادیه به رقابت پرداخته و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین ۸۰۰ دانش‌آموز برتر جشنواره فرهنگی‌هنری «امید فردا» که در رشته‌های خط، نقاشی، کلاژ، منبت، معرق، شعر، داستان، رسانه و فضای مجازی، سرود و نمایش مختلف موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.