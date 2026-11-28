۱۱۰ اثر تاریخی استان اصفهان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: این آثار از مناطق مختلف این استان از دوره ایلخانی تا معاصر شامل خانه ها، بافت‌های روستایی، مساجد، گورستان ها، حمام، دژها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و بنا‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی است.

امیرکرم زاده افزود: با ثبت این ۱۱۰ اثر تاریخی جدید، تعداد آثار غیرمنقول ثبت ملی استان اصفهان در کشور به دو هزار و ۷۴ اثر رسید.

وی تعداد آثار تاریخی ثبت جهانی استان اصفهان را ۱۷ اثر اعلام و اضافه کرد: پرونده ۶ مسجد شامل آقا بزرگ کاشان و مساجد جامع اردستان، زواره، نطنز، اشترجان و نایین هم نامزد ثبت جهانی هستند.

وی افزود: همچنین تاکنون بیش از ۲۰۰ اثر تاریخی ناملموس استان اصفهان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مرمت و احیای بنا‌های تاریخی استان اصفهان گفت: از دهه ۸۰ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش صورت گرفته است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی و فرهنگی هم گفت: تاکنون ۲۰۰ اثر ثبت ملی کشور با کاربری اقامتی، فرهنگی و خدماتی و اشتغالزایی مستقیم ۶ هزار و ۵۰۰ نفر احیا و مرمت شده است.

مجتبی شکری افزود: در استان اصفهان نیز، ۳۴ بنای تاریخی ثبت ملی برای احیا و مرمت، تسهیلات دریافت کرده‌اند که از این تعداد، ۲۶ بنا در حال بهره‌برداری و هشت بنا در مرحله مرمت است.