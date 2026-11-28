به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی بخش کردیان با اشراف اطلاعاتی، به یک وانت مزدا مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی اصغر محمدپور بیان کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو یک دستگاه موتورسیکلت هزار سی سی CBR قاچاق را کشف و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه کارشناسان ارزش این موتورسیکلت کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.