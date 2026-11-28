به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به اینکه واردات محصولات کشاورزی از کشور افغانستان به خراسان جنوبی در سال جاری بیش از ۸۸۰ درصد افزایش یافته است، گفت حجم واردات این محصولات از کمتر از چند صد تن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده و تاکنون بیش از ۲۸ قلم محصول کشاورزی از افغانستان وارد استان شده است.



هاشمی با اشاره به صادرات ۱۷ هزار و ۵۸۱ تنی محصولات کشاورزی استان در سال گذشته، از برنامه‌ریزی برای تسهیل مبادلات تجاری در مرز ماهیرود خبر داد.



در همین راستا، اسفندیاری مدیرکل جهاد کشاورزی استان از استقرار دو گروه تخصصی در منطقه ویژه اقتصادی و مرز ماهیرود و برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های قرنطینه‌ای و راه‌اندازی کلینیک تخصصی خبر داد. این اقدامات با هدف تسریع در کنترل آفات، بیماری‌های گیاهی و ارزیابی سلامت محصولات انجام می‌شود.



معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی نیز از برنامه‌ریزی برای افزایش مشمولان طرح کولبری خبر داد.

به گفته جویبان، ماهانه به‌طور متوسط ۹ هزار و ۷۰۰ سرپرست خانوار از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.همچنین از مجموع ۴۴ میلیون دلار واردات قطعی کالا به استان، بیش از ۳۴ میلیون دلار از طریق طرح کولبری انجام شده که نشان‌دهنده سهم قابل توجه این طرح در مبادلات تجاری استان است.