فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری یک نفر عامل تیراندازی در این شهرستان و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی، یک قبضه کلت کمری و مهمات مربوطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی در سطح شهرستان، مأموران پلیس اطلاعات شناسایی عاملان این اقدامات را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در این عملیات، ۲ قبضه سلاح جنگی، یک قبضه کلت کمری، ۳ تیغه خشاب و تعدادی فشنگ کشف شد.

به گفته سرهنگ رحیمی، در تحقیقات پلیس، ۴ فقره تیراندازی در سطح شهر به متهم منتسب و در پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، امنیت شهروندان را خط قرمز پلیس دانست.