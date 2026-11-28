به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی قمی در جلسه بررسی اجرای طرح‌های زیربنایی که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد گفت: پاکدشت طی چند دهه اخیر به دلیل توسعه شهری، افزایش جمعیت و مهاجرت، با رشد قابل توجه تقاضا برای دریافت خدمات عمومی مواجه شده و همین مسئله ضرورت توسعه زیرساخت‌هایی همچون آب، فاضلاب و سایر خدمات زیربنایی را دوچندان کرده است.

وی افزود: اگرچه طی سال‌های گذشته اقداماتی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها صورت گرفته، اما به دلیل شتاب رشد جمعیت و گسترش محدوده‌های شهری و روستایی، همچنان فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و استاندارد‌های مورد نیاز وجود داشت و بخش‌هایی از مطالبات و نیاز‌های زیرساختی مردم پاسخ مناسبی دریافت نکرده بود.

وی با اشاره به اجرای طرح انتقال آب در بخش غربی شهرستان پاکدشت گفت: خط انتقال رینگ غربی شهر پاکدشت به طول ۷ هزار متر با استفاده از لوله‌های چدن داکتیل در اقطار ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متر و با اعتباری بالغ بر ۳۱۵ میلیارد تومان اجرا شده تا علاوه بر تقویت شبکه آبرسانی شاهد کاهش تنش آبی باشیم.

قمی تصریح کرد: توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که همه مناطق شهرستان، اعم از شهر‌ها و روستاها، متناسب با نیاز‌های جمعیتی و ظرفیت‌های خود از زیرساخت‌های مناسب برخوردار شوند.

شهرستان پاکدشت با بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.