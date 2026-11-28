به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در نشست با بانوان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در مشهد، کمبود نیروی انسانی و پست‌های بلاتصدی را از مشکلات جدی این سازمان در سطح کشور دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، پیگیری‌ها برای برگزاری آزمون استخدامی به نتیجه رسیده است.

وی همچنین از تأمین ۲۳۵ دستگاه خودرو برای سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کشور خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تقویت امکانات عملیاتی سازمان و با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی پیگیری و محقق شده است.

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مطالبات زنان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخورداری بانوان از حق عائله‌مندی را به‌صورت جدی پیگیری کرده‌ام و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز این موضوع را در دستور کار دارد.

انصاری افزود: بخشی از مطالبات زنان نیازمند اصلاح قوانین بالادستی و بخشی دیگر مستلزم رایزنی با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه است.

وی بیمه تکمیلی کارکنان، بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی و فراهم کردن زمینه ارتقای زنان در مسئولیت‌های مدیریتی را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از برنامه‌ریزی برای غربالگری و چکاپ‌های دوره‌ای زنان شاغل و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه پایش آلودگی هوا، آب و خاک خبر داد.