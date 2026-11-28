متن پیام آقای مؤمنی به این شرح است:

بسمه تعالی

امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

حفاظت و صیانت از گستره مرزهای دریایی کشور و تنگه استراتژیک هرمز مأموریت خطیر و مهمی است که بحمدالله دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فضل و توفیق الهی توانسته‌اند در جریان دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی دوازده روزه و رمضان در برابر دشمن آمریکایی _ صهیونیستی با رشادت و فداکاری به خوبی از عهده آن برآمده و برگ‌های زرین دیگری از ایستادگی و مقاومت را در کارنامه درخشان و پرافتخار ملت شریف و نیروهای رشید مسلح جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسانند.

اینجانب با اغتنام از فرصت، ضمن تبریک فرا رسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت حماسه‌آفرینی پرسنل شجاع و دلیر ناوچه موشک‌انداز پیکان و ادای احترام به مقام شامخ کلیه شهدای گرانقدر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تندرستی و موفقیت روزافزون جناب‌عالی و همه پرسنل خدوم و فداکار نداجا را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای «مدظله العالی» از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.