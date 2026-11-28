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وزیر کشور در پیامی به فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش، از رشادتها و فداکاریهای دریادلان این نیرو در صیانت از مرزهای دریایی کشور و تنگه راهبردی هرمز تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش، از رشادتها و فداکاریهای دریادلان این نیرو در صیانت از مرزهای دریایی کشور و تنگه راهبردی هرمز تجلیل کرد.
متن پیام آقای مؤمنی به این شرح است:
بسمه تعالی
امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
حفاظت و صیانت از گستره مرزهای دریایی کشور و تنگه استراتژیک هرمز مأموریت خطیر و مهمی است که بحمدالله دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فضل و توفیق الهی توانستهاند در جریان دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی دوازده روزه و رمضان در برابر دشمن آمریکایی _ صهیونیستی با رشادت و فداکاری به خوبی از عهده آن برآمده و برگهای زرین دیگری از ایستادگی و مقاومت را در کارنامه درخشان و پرافتخار ملت شریف و نیروهای رشید مسلح جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسانند.
اینجانب با اغتنام از فرصت، ضمن تبریک فرا رسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت حماسهآفرینی پرسنل شجاع و دلیر ناوچه موشکانداز پیکان و ادای احترام به مقام شامخ کلیه شهدای گرانقدر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تندرستی و موفقیت روزافزون جنابعالی و همه پرسنل خدوم و فداکار نداجا را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای «مدظله العالی» از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.