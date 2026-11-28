به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ۷ آذر سالروز تشکیل نیروی دریایی به فرمان امام راحل عظیم الشان است، نیروی مقتدری که در پهنه نیلگون دریا سرافرازانه، از حریم دریایی ایران محافظت می‌کنند.

در جنگ ۴۰ روزه هنگامی که ناو دنا فرسنگ‌ها دورتر از آب‌های سرزمینی ایران در حال پیمایش پهنه دریا به‌عنوان سفیر صلح دوستی بود.

دشمن اقتدار و صلابت آن را بر نتابید وبا هدف قراردادن آن صفحه نگین دیگری بر کتاب پر از زبونی اش، افزود.

یکی از شهد‌ای غیرتمند ناو دنا ناو سروان یکم شهید حسین نائینی بود وی اهل نهاوند قهرمان پرور واز جوانان رشید این سرزمین بود که تاپای جان برای ایران ایستادند



