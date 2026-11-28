به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در تقویم کشورمان ۷ آذر به نام دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.

۷ آذر ۱۳۶۰ در جریان جنگ ایران و عراق، یگان‌های نیروی دریایی ایران با اجرای عملیات «مروارید» به نیروی دریایی عراق در منطقه شمال خلیج فارس حمله کردند و بخش بزرگی از ناوچه‌ها و قایق‌های موشک انداز عراقی را منهدم کردند.

به همین دلیل این روز در تاریخ کشورمان به نام «روز نیروی دریایی» ماندگار شد.