رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی، خواستار آسیب‌شناسی علل نارضایتی مردم از خدمات بیمه‌ای، اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی، تقویت نظارت هوشمند و جلوگیری از تأخیر در پرداخت خسارت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در دیدار با موسی رضایی، رئیس کل و اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی، با اشاره به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های صنعت بیمه اظهار کرد: اگرچه امروز از بیمه به‌عنوان یک صنعت یاد می‌کنیم، اما در ذهن و نگاه مردم این جایگاه به‌درستی شکل نگرفته است؛ از این‌رو باید دلایل این موضوع بررسی و آسیب‌شناسی شود تا مشخص شود چرا مردم بیمه را به‌عنوان صنعتی اثرگذار در توسعه کشور نمی‌شناسند.

جهانگیر با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارها، فرآیند‌ها و حتی ساختار‌های صنعت بیمه افزود: برای تقویت جایگاه بیمه در جامعه، باید چهار نوع نگاه شامل نگاه مردم به شرکت‌های بیمه، نگاه شرکت‌های بیمه به یکدیگر، نگاه شرکت‌های بیمه به مردم و نگاه بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نگاه مردم به شرکت‌های بیمه گفت: مردم در مواجهه با بیمه دو رویکرد اختیاری و اجباری دارند. در بیمه‌های اختیاری، افراد با توجه به میزان خدمات و مزایایی که دریافت می‌کنند اقدام به خرید بیمه‌نامه می‌کنند، اما در بیمه‌های اجباری که به موجب قانون یا تکالیف قانونی باید انجام شود، در برخی موارد نارضایتی‌هایی وجود دارد و مردم احساس می‌کنند در قبال حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند خدمات شایسته‌ای دریافت نمی‌کنند.

جهانگیر تأکید کرد: باید مشخص شود چه میزان از این نارضایتی‌ها واقعی و چه میزان ناشی از برداشت‌های نادرست است.

جهانگیر با اشاره به رقابت میان شرکت‌های بیمه گفت: بیمه مرکزی باید این رقابت را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به تبلیغات واهی، اغوای مشتریان و ایجاد انتظارات غیرواقعی در جامعه منجر نشود.

جهانگیر افزود: گاهی مشاهده می‌شود برخی شرکت‌ها با تبلیغات و ارائه تصویری متفاوت از خدمات و مزایای خود، بیمه‌گذاران را به تغییر شرکت بیمه ترغیب می‌کنند، اما پس از مدتی مشخص می‌شود خدمات ارائه‌شده تفاوت چندانی با شرکت قبلی نداشته و حتی در برخی موارد کمتر نیز بوده است. چنین رویکردی موجب نارضایتی بیمه‌گذاران و در نهایت تأثیر بر اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای می‌شود.

جهانگیر با تأکید بر اینکه فلسفه شکل‌گیری بیمه، حمایت از مردم و کاهش ریسک‌های زندگی و فعالیت‌های اقتصادی است، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه باید مردم را صرفاً به‌عنوان مشتریانی برای جذب منابع و دریافت حق بیمه نبینند، بلکه باید رویکردی حمایتی نسبت به بیمه‌گذاران داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: در برخی موارد، تعدد تبصره‌ها، شروط و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه‌ها به‌گونه‌ای است که عملاً بخشی از ریسک از شرکت بیمه به بیمه‌گذار منتقل می‌شود و افراد هنگام بروز خسارت با شروط و استثنائاتی مواجه می‌شوند که از آنها اطلاع کافی نداشته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به احتمال وقوع تخلفات و پرونده‌سازی‌های ساختگی در صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه در سراسر دنیا با تخلفاتی از قبیل جعل اسناد، تشکیل پرونده‌های صوری و صحنه‌سازی برای دریافت خسارت مواجه است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست.

جهانگیر افزود: برای مقابله با این آسیب‌ها باید نظارت هوشمند در دستور کار قرار گیرد و سامانه‌های شرکت‌های بیمه به‌صورت برخط به یکدیگر متصل شوند تا امکان رصد، کنترل و راستی‌آزمایی عملیات بیمه‌ای فراهم شود.

جهانگیر یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه نظارت بر صنعت بیمه را نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عنوان کرد و گفت: بررسی‌های نظارتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بیمه به‌جای پرداخت به‌موقع خسارت بیمه‌گذاران، منابع خود را در حوزه‌هایی نظیر املاک و سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته و در ادامه، به دلایل مختلف از جمله کاهش نقدینگی، فرآیند پرداخت خسارت مردم را با تأخیر مواجه کرده‌اند.

جهانگیر تصریح کرد: اگر قرار است شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری کنند، این سرمایه‌گذاری باید علاوه بر بازده اقتصادی، در راستای توسعه کشور و کاهش ریسک‌ها و خسارت‌های بیمه‌ای باشد.

جهانگیر با اشاره به امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در حوزه ایمنی راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: برای مثال اگر یک مسیر جاده‌ای سالانه خسارت‌های زیادی به دلیل تصادفات به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کند، شرکت‌های بیمه می‌توانند با مشارکت در اصلاح و ایمن‌سازی آن مسیر، از میزان تصادفات و خسارت‌های آینده بکاهند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی علاوه بر کمک به توسعه کشور، در نهایت به نفع خود صنعت بیمه نیز خواهد بود.

جهانگیر با اعلام آمادگی سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری با بیمه مرکزی گفت: سازمان بازرسی آمادگی دارد در مواردی که اشخاص یا دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، موضوع را در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری کند و از حقوق صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه حمایت به عمل آورد. وی با اشاره به برخی مشکلات شرکت‌های بیمه در پرونده‌های قضایی، بر ضرورت تقویت واحد‌های حقوقی این شرکت‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با قدردانی از عملکرد صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه در حوادث و شرایط خاص کشور اظهار کرد: لازم است از خدمات مجموعه صنعت بیمه در حادثه بندر شهید رجایی قدردانی کنیم؛ چراکه حضور به‌موقع و پرداخت خسارت‌ها در آن حادثه نقش مؤثری در جلوگیری از نارضایتی مردم داشت.

جهانگیر همچنین با اشاره به عملکرد شرکت‌های بیمه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: حضور و اقدامات شرکت‌های بیمه و پرداخت خسارت‌های مربوطه در این شرایط قابل تقدیر است.

رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح اقدامات صنعت بیمه در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و جنگ، بر ضرورت توسعه نظارت هوشمند و برخط بر عملکرد شرکت‌های بیمه تأکید کرد. رضایی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های نظارتی صنعت بیمه تصریح کرد: نظارت سنتی، مبتنی بر مکاتبه، دریافت گزارش و اعزام تیم‌های بازرسی به شرکت‌هاست، اما برای افزایش شفافیت و اثربخشی نظارت باید به سمت نظارت سیستمی، هوشمند و برخط حرکت کنیم تا هم بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بتواند عملکرد شرکت‌ها را به‌صورت مستمر رصد کند و هم سازمان بازرسی کل کشور به اطلاعات دقیق و واقعی دسترسی داشته باشد.