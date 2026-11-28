

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: با هدف تقویت نظارت بر فرایند‌های توسعه با اولویت پساب و پسماند، ادارات ستادی و شهرستانی در بازه زمانی ۲۸ آبان تا ۴ آذر با اجرای برنامه‌های پایش محیط زیستی از واحد‌های تولیدی، خدماتی و درمانی، اقدام به شناسایی تخلفات احتمالی و برخورد قانونی کردند.



حسین حیدرپور با بیان اینکه پایش‌ها و نظارت‌های محیط زیستی در استان مازندران با قدرت و به‌صورت مستمر ادامه دارد، افزود: در این بازه زمانی، تعداد ۳۵۸ مورد پایش محیط زیستی از واحد‌های تولیدی، خدماتی و درمانی در استان انجام شد که در نتیجه این نظارت‌ها، برای ۴۶ واحد متخلف اخطاریه زیست‌محیطی صادر و فعالیت ۵ واحد متخلف نیز متوقف شد.



او ادامه داد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، به‌صورت مستمر بر رعایت الزامات زیست‌محیطی نظارت دارد و با هرگونه تخلف و آلودگی، قاطعانه برخورد می‌کند.

حیدرپور با بیان ایمکه اجرای دقیق ضوابط محیط زیستی از سوی واحدها، نه‌تنها تضمین‌کننده سلامت اکوسیستم‌ها، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان است از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش دهند.