هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان عملیات ساخت واحد‌های مسکونی شهرک مجموعه نفت اهواز، تأمین امکانات آموزشی، مذهبی، تجاری و انتظامی این مجموعه با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سکونت متقاضیان در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روند آماده‌سازی شهرک ۲ هزار واحدی مجموعه نفت اهواز با تمرکز بر تکمیل واحدهای مسکونی و امکانات مورد نیاز ساکنان در مراحل پایانی قرار دارد.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از این مجموعه، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و موانع باقی‌مانده برای تحویل واحدها را بررسی کرد.

وی با اشاره به سابقه طولانی اجرای این طرح گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش عمده اقدامات به سرانجام رسیده و مجموعه در آستانه تکمیل قرار دارد.

نبیان تأکید کرد: تأمین خدمات عمومی و امکانات مورد نیاز خانوارها باید هم‌زمان با آماده‌سازی واحدهای مسکونی انجام شود.

در همین راستا، احداث مجموعه تجاری شهرک به پایان رسیده و این مرکز برای تحویل آماده است.

همچنین عملیات ساخت مدرسه این مجموعه مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارد و قرار است به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص منابع مالی برای احداث مسجد شهرک نیز خبر داد و اعلام کرد عملیات ساخت آن با همکاری پیمانکار دنبال می‌شود.

تأمین فضای انتظامی و تکمیل کلانتری نیز از دیگر نیازهای خدماتی این مجموعه مسکونی است که در برنامه تکمیل امکانات آن قرار دارد.

این بازدید با حضور مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی انجام شد.

تکمیل امکانات زیربنایی و روبنایی شهرک مجموعه نفت با هدف فراهم شدن شرایط سکونت مطلوب و تحویل واحدها به متقاضیان در دستور کار مسئولان قرار دارد.