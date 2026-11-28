تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا، با شکست مقابل ژاپن به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، امروز (شنبه ۷ آذر) به مصاف ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رفت.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار برابر یکی از قدرت‌های برتر هندبال آسیا و مدافع عنوان قهرمانی، با رویکردی حساب‌شده وارد زمین شدند و در طول مسابقه، با ارائه نمایشی منسجم در فاز دفاعی، تلاش کردند برابر حریف خود ایستادگی کنند.

در نهایت این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود ژاپن به پایان رسید تا این تیم با کسب حداکثر امتیازات ممکن، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران نیز پیش از این با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی و اندوختن چهار امتیاز، صعود خود به جمع هشت تیم برتر آسیا را قطعی کرده بود و اکنون باید منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله یک‌چهارم نهایی باشد.

ملی‌پوشان هندبال ایران را در این رقابت‌ها نفرات زیر تشکیل می‌دهند:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.