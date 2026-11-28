به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش مستند‌های نیمه بلند بین الملل بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۹ مستند خارجی نمایش داده می‌شوند.

این آثار عبارتند از:

«سرود بقای قوم سامی: مبارزه بومیان در سرزمین‌های شمالی» ساخته یارا لی/ تولید فنلاند، نروژ، روسیه، سوئد ۲۰۲۵

«شوت از دل کویر» ساخته غانشیام سینگ اودینت/ تولید هندوستان ۲۰۲۶

«فراتر از دو کیلوگرم» ساخته جِر جو لیائو/ تولید تایوان ۲۰۲۶

«خدایان پلاستیکی و آینه» ساخته برانکو لازیچ/ تولید بوسنی و هرزگوین، ژاپن، امریکا، چین، هند، یونان ۲۰۲۵

«نگهبان جنگل: داستان‌هایی از دل جنگل» ساخته ماوگوژاتا شیشکا/ تولید لهستان ۲۰۲۶

«واتس اپ» ساخته پابلو پینتور/ تولید آرژانتین ۲۰۲۶

«بانوی اورست» ساخته ماریا ایزابل دیاس نووو/ تولید اسپانیا ۲۰۲۵

«حضور نامرئی» ساخته مایکل لا پوینت/ تولید امریکا ۲۰۲۵

«چشم‌هایت را باز نکن؛ پوست مرا به تن خواهی کرد» ساخته فلیپ رودریگرز/ تولید آرژانتین ۲۰۲۵

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.