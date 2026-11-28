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۹ مستند خارجی در بخش مسابقه آثار نیمه بلند بینالملل بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش مستندهای نیمه بلند بین الملل بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۹ مستند خارجی نمایش داده میشوند.
این آثار عبارتند از:
«سرود بقای قوم سامی: مبارزه بومیان در سرزمینهای شمالی» ساخته یارا لی/ تولید فنلاند، نروژ، روسیه، سوئد ۲۰۲۵
«شوت از دل کویر» ساخته غانشیام سینگ اودینت/ تولید هندوستان ۲۰۲۶
«فراتر از دو کیلوگرم» ساخته جِر جو لیائو/ تولید تایوان ۲۰۲۶
«خدایان پلاستیکی و آینه» ساخته برانکو لازیچ/ تولید بوسنی و هرزگوین، ژاپن، امریکا، چین، هند، یونان ۲۰۲۵
«نگهبان جنگل: داستانهایی از دل جنگل» ساخته ماوگوژاتا شیشکا/ تولید لهستان ۲۰۲۶
«واتس اپ» ساخته پابلو پینتور/ تولید آرژانتین ۲۰۲۶
«بانوی اورست» ساخته ماریا ایزابل دیاس نووو/ تولید اسپانیا ۲۰۲۵
«حضور نامرئی» ساخته مایکل لا پوینت/ تولید امریکا ۲۰۲۵
«چشمهایت را باز نکن؛ پوست مرا به تن خواهی کرد» ساخته فلیپ رودریگرز/ تولید آرژانتین ۲۰۲۵
بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.