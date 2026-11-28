تیم شنای بانوان نابینا و کم‌بینای یزد در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور با کسب ۲۲ مدال و دو رکوردشکنی ملی مقام سوم کشوررا به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم شنای بانوان نابینا و کم‌بینای یزد در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور که روز‌های ۵ و ۶ آذر در مشهد برگزار شد، با کسب ۲۲ مدال رنگارنگ و ثبت دو رکوردشکنی ملی، در مجموع امتیازات رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، پس از خراسان رضوی و تهران، جایگاه سوم کشور را به دست آورد.

شناگران یزدی در بخش انفرادی ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۶ برنز کسب کردند و در دو ماده ۴ در ۵۰ متر آزاد و ۴ در ۵۰ متر مختلط تیمی بزرگسالان نیز به مقام نایب‌قهرمانی رسیدند.

زهرا سادات موسوی با کسب دو مدال طلا و جابه‌جایی دو رکورد ملی در مواد ۱۰۰ متر و ۵۰ متر قورباغه بزرگسالان کلاس S۱۲، درخشش ویژه‌ای در این رقابت‌ها داشت.

اعضای تیم یزد عبارت بودند از: فاطمه‌سادات بیدکی، فائزه‌سادات بیدکی، زهرا سادات موسوی، فهیمه دلداده، نازنین‌زهرا نافع، یاسمین‌زهرا نافع، مهدیه رحیم‌پور، فاطمه آقاسی، الهام زارع و زینب قنبریان.

معصومه ذوالفقارخانی به‌عنوان مربی و منیژه سدید به‌عنوان سرپرست، تیم یزد را در این مسابقات همراهی کردند.