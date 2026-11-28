برنامه‌های «تهران ۲۰» با تحلیل اقدامات نیرو‌های مسلح ایران در دوران آتش‌بس موقت، «رویش» با موضوع «صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری»، «سایه روشن تاریخ» با بررسی پرونده‌های مهم تاریخی و تحلیل تحولات روز و «جهان سیاست» با بررسی ضرورت تحول و بازآفرینی سازمان بسیج، از تلویزیون و رادیو پخش می‌شود.

نگاهی به چند برنامه رادیویی و تلویزیونی، شنبه ۷ آذر

نگاهی به چند برنامه رادیویی و تلویزیونی، شنبه ۷ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی نقش منابع متحرک در آلودگی هوای تهران و تحلیل اقدامات نیرو‌های مسلح ایران در دوران آتش‌بس موقت، دو محور اصلی گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«احمد طاهری»، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، امشب در میز «شهران» به بررسی نقش منابع متحرک در آلودگی هوای شهر تهران و تأثیر برقی‌سازی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها بر کاهش آلاینده‌های پایتخت می‌پردازد.

همچنین «محمدصادق احمدی»، استاد دانشگاه و کارشناس سیاست بین‌الملل، در میز «تهران، ایران، جهان» به تحلیل شرایط جنگ و اقدامات نیرو‌های مسلح ایران در دوران آتش‌بس موقت خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «رویش» امشب ساعت ۱۹ با موضوع «صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری» از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر ثریا قاسمی مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و مهندس آزاده احمدی زن قهرمان جهان در حوزه نظام‌های کشاورزی و غذا و توسعه روستایی به بررسی صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری می‌پردازند.

برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی، روز‌های زوج پخش می‌شود.



برنامه «سایه روشن تاریخ» گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ با بررسی پرونده‌های مهم تاریخی و تحلیل تحولات از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این برنامه در بخش‌های مختلف میزبان مخاطبان است و در بخش «قراردادها» به واکاوی دادگاه نورنبرگ می‌پردازد. همچنین در بخش «نقاله‌های پنهان»، موضوع حمله سردار حبشه به مکه روایت می‌شود و «معماری قدرت» نیز اندیشه‌های مارکس را زیر ذره‌بین می‌برد.

بررسی جنایات دوران پهلوی و سالگرد شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس در بخش «پهلوی به روایت تاریخ» و تحلیل مسائل روز ایران و جهان در بخش «پشت پرده اکنون» از دیگر بخش‌های این برنامه است. در بخش «آقای خبرنگار» نیز زندگی و مبارزات خوزه دانیل اورتگا ساآودرا، سیاستمدار و چریک پیشین نیکاراگوئه معرفی می‌شود.

«سایه روشن تاریخ» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و گویندگی سید حامد موسوی پخش می‌شود و محمد ساجدی به عنوان کارشناس در آن حضور دارد. همچنین روزشمار تاریخ با اجرای راضیه گردکاهد و بخش تعاملی با اجرای ساناز روزبهانی تقدیم مخاطبان می‌شود.

این برنامه هر شنبه ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت تصویری نیز آن را از برنامه کاربردی «ایرانصدا» تماشا کنند.

برنامه «جهان سیاست» رادیو ایران، با بررسی ضرورت تحول و بازآفرینی سازمان بسیج، اهمیت راهبردی جمعیت در اقتدار ملی و توان دفاعی نیروی دریایی ارتش، به واکاوی موضوعات روز سیاسی و راهبردی کشور می‌پردازد.

این برنامه با نگاهی به موضوعات سیاسی، دفاعی و راهبردی، بخش‌های متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است.

در بخش «دریچه»، بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تحول و تولدی تازه در سازمان بسیج و لزوم پویایی و بازآفرینی این نهاد مردمی مرور می‌شود که در این بخش، علی پارساخصال، کارشناس مسائل سیاسی، به تبیین ابعاد این موضوع می‌پردازد.

در بخش «میکروفن خبرساز»، جمعیت به‌عنوان یکی از مولفه‌های راهبردی اقتدار و پیشرفت ملی و تاثیر آن بر آینده اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین در بخش «با تحلیلگران»، به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، توان دفاعی و راهبرد بازدارندگی این نیرو با حضور احد نوری‌اصل، کارشناس مسائل بین‌الملل، واکاوی می‌شود.

در بخش «نسخه اصلی» نیز با عنوان «ایران، ایستاده بر قله»، دیدگاه‌ها، رهنمود‌ها و نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در ترسیم مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران مرور خواهد شد.

در ادامه، نقش راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تامین امنیت و صیانت از منافع ملی ایران در این پهنه مهم و حیاتی بررسی می‌شود.

برنامه «جهان سیاست» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فریدون ماهر و با گویندگی ناصر صالحی، شنبه‌ها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.