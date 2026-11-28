وزیر جهاد کشاورزی از تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال ۱۴۰۶ به مبلغ ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان خبر داد و گفت: این نرخ امروز ابلاغ می‌شود و کشاورزان در صورت دریافت قیمت بالاتر از سوی بخش خصوصی، می‌توانند محصول خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

غلامرضا نوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده افزود: بر اساس تصمیم شورای مربوط، قیمت هر کیلوگرم گندم تحویلی برای سال ۱۴۰۶، ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان تعیین شده است که امروز ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به امکان خرید گندم از سوی بخش خصوصی افزود: بر اساس قوانین بالادستی، از امسال کارخانه‌های آردسازی و بخش خصوصی نیز می‌توانند وارد فرایند خرید گندم شوند؛ بنابراین کشاورزان برای فروش محصول خود مختارند و در صورت دریافت قیمت بالاتر، می‌توانند گندم خود را به خریداران بخش خصوصی، صنف و صنعت بفروشند.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: نرخ ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان، حداقل قیمتی است که دولت خرید گندم کشاورزان را با آن تضمین می‌کند و کشاورزان می‌توانند در صورت وجود خریدار با قیمت بالاتر، محصول خود را به بخش خصوصی عرضه کنند.

توضیح وزیر درباره کسر حق بیمه از مطالبات گندم‌کاران

نوری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره کسر حق بیمه از مطالبات گندم‌کاران و ابهام مطرح‌شده درباره مبلغی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان گفت: محاسبات انجام‌شده و پرداخت‌های صورت‌گرفته در این زمینه دقیق بوده و کسر حق بیمه از مطالبات کشاورزان بر اساس قانون انجام شده است.

وی توضیح داد: بر اساس قانون، گندمی که دولت خریداری می‌کند باید تحت پوشش بیمه اجباری باشد و حق بیمه آن در زمان کشت محصول و در مرحله سطح سبز مزرعه پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اینکه ممکن است برخی کشاورزان در زمان مقرر برای پرداخت حق بیمه مراجعه نکنند، در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه سهم حق بیمه کشاورزان را به جای آنان به صندوق بیمه واریز کند.

نوری ادامه داد: دولت این مبلغ را در زمان کشت و در مرحله سطح سبز مزرعه پرداخت می‌کند و سپس سهم پرداخت‌شده را هنگام خرید گندم از مطالبات کشاورز کسر می‌کند.

وی با اشاره به اجرای همین سازوکار در سال گذشته نیز گفت: در سال قبل هم سازمان برنامه و بودجه سهم بیمه کشاورزان را پرداخت کرده بود و این مبلغ در زمان تسویه مطالبات از حساب آنان کسر شد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: کسر حق بیمه از مطالبات گندم‌کاران بر اساس تکلیف قانونی انجام شده و محاسبات مربوط به آن دقیق بوده است.