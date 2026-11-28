اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از ابتدای امسال تاکنون با ۴ هزار و ۴۱۱ مورد تخلف در حریم راه‌های استان برخورد کرد



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول اداره نگهداری حریم راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران، از شناسایی و برخورد با ۴ هزار و ۴۱۱ مورد تخلف در حریم راه‌های استان طی هشت‌ماه گذشته خبر داد و بر تداوم اقدامات نظارتی با هدف صیانت از حریم قانونی راه‌ها تأکید کرد.



علی شقاقی با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری حریم قانونی راه‌ها، افزود: گشت‌های صیانت از حریم راه به‌صورت مستمر در محور‌های ارتباطی استان فعال بوده و با پایش میدانی، تخلفات مرتبط با حریم راه‌ها را شناسایی و برای رفع آنها اقدام می‌کنند.

وی گفت: در این مدت، ۲۷۰ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه، ۳ هزار و ۹۶۹ مورد جمع‌آوری تابلو‌ها و بنر‌های غیرمجاز، ۱۵۸ مورد برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و ۱۴ مورد انسداد راه‌های دسترسی غیرمجاز در حریم راه‌های استان به ثبت رسیده است.

مسئول اداره نگهداری حریم راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران افزود: صیانت از حریم راه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، پیشگیری از بروز حوادث و حفظ حقوق عمومی دارد و این اداره‌کل با استمرار گشت‌های نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان، این مأموریت را با جدیت دنبال می‌کند.