معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، باحضور در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) از سیرانوش شاهمرادیان، مادر شهید ارامنه رازمیک خاچاطوریانی، عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و رضایی، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) از سیرانوش شاهمرادیان، مادر شهید ارامنه رازمیک خاچاطوریانی، عیادت کردند.

در این دیدار، رضایی ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی برای این مادر بزرگوار شهید، در جریان آخرین وضعیت روند درمانی وی قرار گرفت و بر رسیدگی مطلوب به مسائل درمانی ایشان تأکید کرد.

سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در این عیادت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای اقلیت‌های دینی، اظهار داشت: شهدای ارامنه و سایر اقلیت‌های دینی، دوشادوش برادران مسلمان خود، نقش بی‌بدیلی در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ایفا کردند و حضور آنها در عرصه‌های نبرد، گواهی بر همبستگی و انسجام ملی در برابر دشمنان است.

وی در ادامه افزود: جامعه شهدای اقلیت، نماد عینی وحدت و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و خدمت به خانواده‌های معظم این شهدا، نه تنها وظیفه سازمانی، بلکه افتخاری معنوی برای مجموعه بنیاد شهید محسوب می‌شود.