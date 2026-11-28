به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طالبی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور افزود: در پی حمله به تأسیسات گازی حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست رفت این در حالی است که اوج مصرف روزانه گاز در استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۵ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: با مدیریت مناسب شبکه گاز کشور و اعمال محدودیت در بخش‌های غیرضروری و صنایع اجازه داده نشد گاز مشترکان خانگی قطع شود و مردم با نگرانی ناشی از آسیب به تأسیسات انرژی مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم جهان قرار دارد گفت: کشورمان با حدود ۳۲.۱ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و با تولید حدود ۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در رتبه سوم تولیدکنندگان جهان قرار دارد.

طالبی با اشاره به جایگاه ایران در مصرف گاز طبیعی افزود: با وجود ظرفیت بالای تولید ایران پس از آمریکا روسیه و چین چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است و این موضوع ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع انرژی را نشان می‌دهد.

وی تعداد مشترکان گاز استان را حدود ۲۵۲ هزار و ۷۵۵ مشترک اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲۴۰ هزار و ۴۹۷ مشترک در بخش خانگی هستند که حدود ۹۵ درصد کل مشترکان استان را تشکیل می‌دهند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین حدود ۳ هزار و ۷۹ مشترک در بخش ادارات، موسسات و آموزش و پرورش استان وجود دارد و مدیریت مصرف در این بخش می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته باشد.

طالبی با اشاره به مصرف سالانه گاز طبیعی استان در سال ۱۴۰۴ افزود: میزان مصرف گاز استان در این سال حدود ۸۴۰ میلیون مترمکعب بوده که بخش عمده آن در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی گفت حدود ۳.۷۴ درصد مصرف گاز استان به بخش اداری و آموزش و پرورش اختصاص دارد و با مدیریت مصرف در این بخش نیز می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گاز ایجاد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف گفت: بهینه‌سازی و هوشمندسازی موتورخانه‌ها، توزیع بخاری‌های پربازده، اجرای طرح‌های کارور مصرف، نصب نیروگاه‌های خورشیدی و تعویض اتصالات مفصلی از جمله برنامه‌های در دست اجرا برای کاهش مصرف گاز است.

طالبی افزود: بر اساس محاسبات انجام‌شده اجرای این اقدامات می‌تواند سالانه حدود ۸ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز استان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای طرح توزیع بخاری‌های پربازده گفت: از مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه بخاری پیش‌بینی‌شده برای توزیع در استان تاکنون حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه در اختیار مردم قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: هر بخاری پربازده می‌تواند سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب گاز صرفه‌جویی کند و با تکمیل این طرح میزان صرفه‌جویی سالانه این بخش به حدود ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار مترمکعب خواهد رسید.

طالبی با اشاره به اجرای طرح کارور مصرف گاز افزود: تاکنون حدود ۱۲ هزار مشترک در سامانه مربوط به این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و هدف‌گذاری آن کاهش حدود ۲.۵ میلیون مترمکعبی مصرف گاز است.

وی افزود: در این طرح مشترکان با ثبت اطلاعات مصرف و ارسال تصاویر کنتور، میزان مصرف خود را پیگیری می‌کنند و راهکار‌هایی مانند کاهش دمای وسایل گرمایشی، عایق‌بندی، درزبندی در و پنجره‌ها و جلوگیری از گرم‌کردن فضا‌های بلااستفاده به آنان ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه برای مشارکت‌کنندگان در این طرح مشوق‌های مالی در نظر گرفته شده است گفت: در صورت تحقق صرفه‌جویی مشترکان می‌توانند از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده و کاربرگ انرژی بهره‌مند شوند.

طالبی همچنین با اشاره به وجود انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتور‌ها و استفاده غیرقانونی از تجهیزات گاز افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات شناسایی‌شده مربوط به مصارف تجاری است و لازم است با فرهنگ‌سازی و نظارت، از هدررفت انرژی و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه همه مردم باید سفیر انرژی باشند افزود: انرژی سرمایه ملی و متعلق به مردم است و هرگونه استفاده نادرست و هدررفت آن به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با دستگاه‌ها مختلف افزود: با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت گاز، بسیج و آموزش و پرورش از ظرفیت بسیجیان، معلمان و دانش‌آموزان به‌عنوان همیاران گاز در مدارس و خانواده‌ها استفاده می‌شود تا فرهنگ مصرف بهینه انرژی نهادینه و از هدررفت منابع جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم با اشاره به ناترازی گاز در کشور بر ضرورت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت با توجه به محدودیت تأمین گاز و وابستگی بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور به سوخت گاز مدیریت هم‌زمان مصرف برق و گاز برای عبور از شرایط زمستان ضروری است.

روستایی افزود: در شرایط کنونی کشور با ناترازی گاز مواجه هستیم و کاهش مصرف و بهینه‌سازی انرژی به‌ویژه در بخش گاز ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به نیاز مصرف برق کشور در تابستان افزود: نیاز مصرف برق کشور در فصل تابستان به حدود ۸۰ هزار مگاوات می‌رسد در حالی که ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود ۹۴ هزار مگاوات است، اما ظرفیت عملی نیروگاه‌ها در هر لحظه حدود ۶۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود که فاصله میان این میزان و نیاز مصرف ناترازی برق کشور را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه در حال حاضر پیک بار برق کشور حدود ۴۸ هزار مگاوات است گفت: اگرچه در فصل زمستان میزان مصرف برق نسبت به تابستان کمتر است، اما به دلیل محدودیت تأمین گاز و اولویت تأمین گاز بخش خانگی و تجاری مدیریت مصرف برق و گاز در کنار یکدیگر اهمیت ویژه‌ای دارد.

روستایی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های گاز و برق کشور در شرایط جنگی گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های انرژی وارد شده و محدودیت‌هایی که در تأمین سوخت وجود دارد لازم است مردم با مدیریت مصرف به عبور از شرایط دشوار زمستان کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به میزان بالای مصرف برق در فصل تابستان گفت: در تابستان بیش از ۳۰ هزار مگاوات بار سرمایشی به مصرف برق کشور اضافه می‌شود میزان قابل توجهی که در بسیاری از کشور‌های جهان مشابه آن وجود ندارد.

روستایی افزود: حدود ۵۰ درصد مصرف برق کشور در تابستان به بخش سرمایشی اختصاص دارد و بخش عمده این مصرف در بازه زمانی حدود ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح تا ۴ یا ۵ بعدازظهر اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۸ هزار و ۷۶۰ ساعت سال تنها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت مصرف برق کشور در اوج قرار دارد گفت: برای عبور از این چند ساعت اوج مصرف باید ظرفیت نیروگاهی گسترده‌ای ایجاد شود در حالی که احداث نیروگاه‌ها به سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری به ازای هر مگاوات ظرفیت تولید برق نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: به ازای تولید هر چهار کیلووات ساعت برق حدود یک مترمکعب گاز مصرف می‌شود بنابراین کاهش مصرف برق می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف گاز و تأمین بهتر انرژی برای بخش‌های مختلف کمک کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به تأثیر خاموش‌کردن یک لامپ در کاهش مصرف برق گفت: خاموش‌کردن یک لامپ توسط مردم در سراسر کشور می‌تواند حدود هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته باشد.

روستایی افزود: مردم در مدیریت مصرف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد گفت حتی اقدام ساده‌ای مانند خاموش‌کردن یک لامپ غیرضروری در مقیاس ملی می‌تواند به حفظ منابع انرژی و تأمین برق و گاز مورد نیاز مردم کمک کند.

روستایی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود دو و نیم برابر متوسط جهانی است این رقم نشان‌دهنده بالا بودن میزان مصرف انرژی در کشور است.

وی افزود: میزان مصرف انرژی در ایران در مقایسه با برخی کشور‌های مشابه از جمله مصر ترکیه و برزیل که از نظر جمعیت تولید و شرایط اقتصادی شباهت‌هایی با کشور ما دارند حدود دو تا سه برابر بیشتر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به دمای مناسب آسایش افزود دمای آسایش در تابستان حدود ۲۵ درجه و در زمستان حدود ۱۸ درجه اعلام شده است و رعایت این دما‌ها می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: گاهی در محیط‌های اداری یا منازل بخاری یا وسایل گرمایشی روشن می‌شود، اما به دلیل افزایش دما، پنجره‌ها باز می‌شوند این رفتار موجب هدررفت انرژی و سوختن منابع ارزشمند کشور بدون بهره‌وری مناسب می‌شود.

وی همچنین به اجرای طرح دانش‌آموزی داناب در حوزه آب اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری مجموعه آموزش و پرورش در حال اجراست و می‌تواند با آموزش و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف آب داشته باشد.