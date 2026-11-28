رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ارائه خدمات غیرحضوری و حرکت به سمت دادرسی هوشمند را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی استان همدان با اشاره به افتتاح مرکز داده دادگستری همدان، این مرکز را قلب ارتباطات استان اعلام کرد.

محمد کاظمی فرد از وضعیت مطلوب این استان در زمینه اجرای طرح‌های فناورانه دستگاه قضا خبر داد و افزود: مرکز داده با تلاش دادگستری استان در دو سال گذشته تکمیل شده است و به افزایش کیفیت خدمات قضایی به ویژه در مجتمع‌های قضایی کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون همه مراجعه کنندگان حرفه‌ای دستگاه قضا، شامل وکلا، کارشناسان رسمی، نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها و افراد دارای دانش حقوقی می‌توانند همه خدمات را به صورت غیر حضوری دریافت کنند، افزود: هم اکنون همه درخواست‌های دستگاه قضایی کشور و ۷۰ درصدسوء پیشینه‌ها و لوایح وکلا غیر حضوری ثبت می‌شود.

معاون قوه قضاییه گفت: در دیوان عدالت اداری هم امکان ثبت غیر حضوری همه درخواست‌ها، دادخواست‌های بدوی و تجدید نظر و دیگر خدمات قضایی وجود دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسل نخست ارائه این خدمات بودند و در نسل دوم خدمات الکترونیکی بیشتر برای افرادی قابل استفاده بود که از دانش حقوقی لازم برخوردار بودند؛ افزود: در نسل سوم هدف آن است که خدمات قضایی از طریق سکو‌های دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی در دسترس عموم مردم قرار گیرد، به‌گونه‌ای که افراد بدون نیاز به برخورداری از دانش تخصصی حقوقی بتوانند درخواست‌های خود را با سهولت بیشتری تنظیم و ثبت کنند.

محمد کاظمی‌فرد از آغاز ارائه خدمات قضایی از طریق ۱۶ جایگاه دیجیتال، به ویژه برنامه بله، از مهر امسال خبر داد و گفت: پنج خدمت قضایی از جمله تنظیم و ارائه لایحه و اظهارنامه در قالب این طرح در اختیار سکو‌ها قرار گرفته است.

وی همچنین این خدمات را برای عموم مردم و ایرانیان خارج از کشور مفید دانست و گفت: هدف این است که مردم بتوانند با کمک فناوری‌های هوش مصنوعی درخواست‌های حقوقی خود را از طریق سکو‌های دیجیتال ثبت و پیگیری کنند و برای انجام این امور کمتر به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیاز داشته باشند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزود: در سامانه ضمانت نامه الکترونیکی، متهم حاضر در شعبه در عرض ۵ دقیقه و فرد بیرون از شعبه در دو ساعت می‌تواند ضمانت خود را ثبت کند که به صورت برخط، قیمت ملک از امور مالیاتی استعلام گرفته می‌شود و وثیقه صادر می‌شود.

محمد کاظمی با اشاره به اینکه هم اکنون، ۱۵ درصد وثیقه‌ها در داخل شعبه و ۸۵ درصد بیرون از شعبه صادر می‌شود، گفت: فعالیت این سامانه در کاهش بازداشت‌های کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز خیلی موثر بوده است.

وی همچنین از دسترسی ۲۴ ساعته همه مردم به خدمات الکترونیکی قضایی، از جمله ثبت سوء پیشینه‌ها، ضمانت‌ها و فرایند‌های رسیدگی، حتی در روز‌های تعطیل خبر داد و افزود: ارجاع هوشمند پرونده را هم داریم و وقتی پرونده‌ای به قسمت ارجاع ارسال می‌شود به صورت خودکار به شعبه مورد نظر ارجاع می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به اینکه در راستای تحول دستگاه قضا، به زودی از دادرسی الکترونیک به سمت دادرسی هوشمند حرکت خواهیم کرد، گفت: دادرسی هوشمند با هدف افزایش تمرکز قاضی بر رسیدگی به پرونده هاست.

وی همچنین گفت: هم اکنون ابلاغ الکترونیکی به بالای ۹۱ درصد رسیده و در کشور سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر می‌شود و ارجاع هوشمند پرونده‌ها در کشور میانگین ۷۰ درصد است.

محمد کاظمی فرد از اتصال سامانه اعتبارسنجی به سامانه سجل دستگاه قضا خبر داد و افزود: هم اکنون ۸۵ درصد ارتباط بین قاضی و زندانی‌ها الکترونیکی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر بهره‌بندی رایگان همه مردم از خدمات قضایی است، گفت: در تلاش هستیم تا پایان امسال این امر محقق شود.