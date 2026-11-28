۱۲ هزار آزمایش تخصصی در آزمایشگاه دامپزشکی خراسان شمالی گامی در صیانت از بهداشت عمومی
آزمایشگاه مرکزی ادارهکل دامپزشکی استان طی هشت ماه گذشته با انجام بیش از ۱۲ هزار آزمایش تخصصی، نقش مؤثری در ارزیابی و تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی و پیشگیری از بیماریها ایفا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، در راستای صیانت از سرمایههای دامی استان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، آزمایشگاه مرکزی این ادارهکل در هشت ماه گذشته با سنجش و ارزیابی مجموعاً ۱۲ هزار و ۸۰۱ نمونه، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت.
مهیار شریفان، مسئول آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: فعالیتهای تخصصی این مجموعه در حوزههای گوناگون تشخیصی انجام شده است که از این میان، بیشترین حجم فعالیتها به چهار هزار و ۵۱۸ مورد کشت میکروبی، سه هزار و ۲۲۰ مورد سرولوژی دام و دو هزار و ۹۵۰ مورد سرولوژی طیور اختصاص دارد.
وی افزود: در این مدت، آنالیز شیمی (۱۳۵۷ مورد)، PCR (۵۱۴ مورد)، میکروبی مرضی (۱۹۴ مورد)، انگلشناسی (۱۴ مورد)، سمشناسی (۱۴ مورد) و هاری (۳۴ مورد) نیز به دقت مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت تا گامی استوار در جهت تشخیص سریع و پیشگیری به موقع از مخاطرات بهداشتی برداشته شود.
شریفان اضافه کرد: این دستاوردها نشاندهنده توانمندی علمی و عملی مجموعه آزمایشگاهی دامپزشکی استان در پایش دقیق بیماریها و نظارت مستمر بر سلامت و ایمنی مواد غذایی با منشاء دامی است.