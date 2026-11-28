آزمایشگاه مرکزی اداره‌کل دامپزشکی استان طی هشت ماه گذشته با انجام بیش از ۱۲ هزار آزمایش تخصصی، نقش مؤثری در ارزیابی و تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی و پیشگیری از بیماری‌ها ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در راستای صیانت از سرمایه‌های دامی استان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، آزمایشگاه مرکزی این اداره‌کل در هشت ماه گذشته با سنجش و ارزیابی مجموعاً ۱۲ هزار و ۸۰۱ نمونه، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت.

مهیار شریفان، مسئول آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: فعالیت‌های تخصصی این مجموعه در حوزه‌های گوناگون تشخیصی انجام شده است که از این میان، بیشترین حجم فعالیت‌ها به چهار هزار و ۵۱۸ مورد کشت میکروبی، سه هزار و ۲۲۰ مورد سرولوژی دام و دو هزار و ۹۵۰ مورد سرولوژی طیور اختصاص دارد.

وی افزود: در این مدت، آنالیز شیمی (۱۳۵۷ مورد)، PCR (۵۱۴ مورد)، میکروبی مرضی (۱۹۴ مورد)، انگل‌شناسی (۱۴ مورد)، سم‌شناسی (۱۴ مورد) و هاری (۳۴ مورد) نیز به دقت مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت تا گامی استوار در جهت تشخیص سریع و پیشگیری به موقع از مخاطرات بهداشتی برداشته شود.

شریفان اضافه کرد: این دستاورد‌ها نشان‌دهنده توانمندی علمی و عملی مجموعه آزمایشگاهی دامپزشکی استان در پایش دقیق بیماری‌ها و نظارت مستمر بر سلامت و ایمنی مواد غذایی با منشاء دامی است.