معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه اینترنت شرکت مخابرات مطابق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،افزایش یافته است.

مجتبی زارعیان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: افزایش تعرفه اپراتورهای اینترنت، به‌ویژه اینترنت ثابت، بر اساس مصوبه شهریور امسال سازمان تنظیم مقررات انجام شده است، اما شرکت مخابرات ایران با تأخیر نسبت به سایر اپراتورها، تعرفه‌های جدید را اعمال کرده است.

وی با اشاره به تعرفه اینترنت با سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه گفت: بر اساس مصوبه جدید، کف قیمت این سرویس ۱۰۹ هزار تومان و سقف آن ۱۸۰ هزار تومان تعیین شده است. شرکت مخابرات ایران با انتخاب حداقل تعرفه مصوب، تلاش کرده است امکان استفاده مشتریان از خدمات باکیفیت‌تر را فراهم کند. به همین منظور، حجم بسته‌های اینترنتی نیز افزایش یافته است.

زارعیان ادامه داد: پیش از این، در بسته اینترنت ۴ مگابیت بر ثانیه با حداقل تعرفه، ۱۲ گیگابایت حجم اینترنت ارائه می‌شد، اما اکنون این میزان به ۲۱ گیگابایت افزایش یافته است.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت طی پنج سال گذشته افزایش قیمتی در تعرفه‌های خود نداشته است، اظهار کرد: مخابرات حداقل قیمت تعیین‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات را مبنای تعرفه‌گذاری قرار داده و همچنان تعرفه اینترنت این شرکت در مقایسه با سایر اپراتورها، بسته به نوع سرویس، بین ۵۰ تا ۵۰۰ درصد پایین‌تر است.

وی در پاسخ به گلایه برخی مشترکان درباره کاهش حجم بسته‌های اینترنتی گفت: افزایش سرعت اینترنت ممکن است باعث شود کاربران تصور کنند بسته‌هایشان زودتر به پایان می‌رسد یا حجم کمتری در اختیار دارند؛ در حالی که این احساس می‌تواند ناشی از افزایش سرعت مصرف اینترنت باشد.

زارعیان ادامه داد: بررسی بسته‌های اینترنتی سایر شرکت‌ها نشان می‌دهد که بسته‌های مخابرات نسبت به دیگر اپراتورها ارزان‌تر است. همچنین با وجود تغییر قیمت‌ها، در برخی موارد حجم ترافیک بسته‌ها نیز افزایش یافته است.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین چند روز پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، اطلاع‌رسانی لازم از طریق پنل مخابرات ایران و وب‌سایت این شرکت انجام شده بود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه اینترنت خانگی گفت: مخابرات برای کسب‌وکارها، استادان دانشگاه، مراکز علمی و تمامی افرادی که فعالیت اقتصادی آن‌ها به اینترنت وابسته است، امکان استفاده از فیبر نوری را فراهم کرده و توصیه ما به این گروه‌ها استفاده از اینترنت تجاری است؛ چراکه از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر خواهد بود.

زارعیان با بیان اینکه در سال جاری افزایش مجدد تعرفه‌ها در دستور کار نیست، افزود: رفتار و الگوی مصرف مشتریان را بررسی می‌کنیم تا در صورت نیاز، قیمت‌ها متناسب با شرایط و نیاز کاربران تعدیل و اصلاح شود.

وی درباره توسعه فیبر نوری نیز گفت: در واگذاری خدمات فیبر نوری محدودیتی نداریم، اما در تأمین برخی امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. در حال حاضر، حدود ۸ میلیون مشترک تحت پوشش فیبر نوری قرار دارند و گسترش پوشش فیبر نوری همچنان ادامه دارد.

زارعیان در پایان از مشترکانی که نسبت به خدمات یا حجم بسته‌های اینترنتی خود اعتراض دارند خواست شکایت‌هایشان را از طریق وب‌سایت شرکت مخابرات ایران، پنل مشتریان یا تماس با شماره ۲۰۲۰ ثبت و پیگیری کنند.