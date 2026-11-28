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ماموران انتظامی جاسک یک دستگاه خودرو نیسان با ۲ هزار لیتر روغن موتور خارجی قاچاق در این شهرستان کشف و متوقف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی جاسک گفت: مأموران انتظامی حین گشت زنی در یکی از محلات حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.
سرهنگ اکبر انصاری افزود: مأموران در بازرسی خودرو ۲ هزار لیتر روغن خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.
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وی ارزش محموله کشف شده را ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.
فرمانده انتظامی جاسک گفت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.