شمار کل شهدای نوار غزه از آغاز حملات به ۷۴ هزار و ۷۹۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۳۳۶ نفر افزایش یافته است که از این تعداد ۱۷۲۰ شهید بعد از اعلام آتش بس است .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۸ شهید و ۳۸ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، شمار شهدا به ۱۷۲۰ نفر و مجروحان به ۶۲۰۱ نفر رسیده و پیکر ۸۵۴ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است. شمار کل شهدای نوار غزه از آغاز حملات به ۷۴ هزار و ۷۹۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۳۳۶ نفر افزایش یافته است.