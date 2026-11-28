به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این برنامه به همت بسیج نفت و گاز گچساران برگزار شد و کارکنان و کارگران صنعت نفت با حضور در این پایگاه، برای اهدای خون و مشارکت در نجات جان بیماران به صف شدند.

بیماران تالاسمی، بیماران خاص و مصدومان حوادث و تصادفات از جمله افرادی هستند که به خون و فرآورده‌های خونی نیاز مستمر دارند و چشم‌انتظار مشارکت اهدا کنندگان هستند.

بنا بگفته رضایی مدیر کل انتقال خون استان با آغاز فصل سرما و کاهش استقبال از اهدای خون، تأمین ذخایر خونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که نیاز بیماران به خون در هیچ فصلی متوقف نمی‌شود.