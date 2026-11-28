فرمانده انتظامی لرستان گفت: باند ۶ نفره سارقان منازل در خرم‌آباد و دلفان دستگیر و به ۳۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از منازل در شهرستان‌های خرم‌آباد و دلفان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی گفت:کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی پلیسی، موفق به شناسایی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت منازل شدند که در عملیاتی هدفمند، با هماهنگی قضائی هر ۶ عضو این باند شامل ۵ سارق و یک نفر مالخر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اعتراف متهمان به ۳۵ فقره سرقت منزل، درشهرستان خرم‌آباد و دلفان بوده که اعضای این باند عمدتاً طلاجات و اشیای قیمتی منازل را سرقت می‌کردند.

هاشمی‌فر با بیان اینکه برآورد اولیه ارزش اموال مسروقه حدود ۴۰ میلیارد تومان است، به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری طلاجات، جواهرات و سایر اشیای قیمتی در منزل خودداری کرده و در صورت ضرورت، از محل‌های امن و مطمئن داری تجهیزات ایمنی برای نگهداری این اموال استفاده کنند. همچنین با رعایت نکات ایمنی و تجهیز منازل به سیستم‌های حفاظتی، فرصت ارتکاب سرقت را از مجرمان سلب کنند.

وی با هشدار به سارقان و مجرمان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، تحرکات مجرمان را رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با تعرض به اموال و امنیت شهروندان، آرامش جامعه را مختل کنند؛ برخورد با سارقان و مالخران با جدیت و قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد.