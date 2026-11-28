به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، نشست شورای راهبری بانوان با عنوان «از بعثت تا میدان؛ هزار میدان، هزار راوی» با حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) شهرستان تنکابن برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل حضور مردم به نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های مختلف گفت: یکی از مأموریت‌های مهم امروز انقلاب اسلامی، فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر برای همه افراد، متناسب با جایگاه و ظرفیت‌های آنان است.

حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار با اشاره به جایگاه بانوان در تحولات اجتماعی و انقلابی افزود: زنان همواره از رهبران نهضت و پیشرانان حرکت‌های انقلابی بوده‌اند و امروز نیز جامعه بانوان باید با حضور فعال در میدان‌های مختلف، نقش‌آفرینی مؤثر خود را تعریف و تبیین کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، فناوری روایت را یکی از نیاز‌های مهم امروز جامعه دانست و تصریح کرد: طرح از بعثت تا میدان؛ هزار میدان، هزار راوی با هدف شناسایی ظرفیت‌های بانوان در شهر‌های مختلف و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه روایتگری و تبیین مسائل اولویت‌دار انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰ نشست شورای راهبری بانوان در شهرستان‌های مختلف مازندران گفت: در این نشست‌ها بانوان نخبه، فرهیخته و فعال اجتماعی گرد هم می‌آیند تا درباره مسائل اصلی هر شهرستان، ظرفیت‌های موجود و مأموریت‌های متناسب با شرایط روز گفت‌و‌گو و تبادل نظر کنند.

وی افزود: نشست امروز در تنکابن نیز با همت اداره تبلیغات اسلامی و همراهی نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف برگزار شد تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های بانوان فرهیخته، مسائل و اولویت‌های شهرستان شناسایی و برای پیگیری آنها برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، شناسایی ظرفیت‌ها، تبیین مأموریت‌های روشن در میدان و شبکه‌سازی میان بانوان را از اهداف اصلی این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: با شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از بانوان و ایجاد گفتمان مشترک، زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در عرصه‌های مختلف فراهم می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مجموعه‌های جبهه انقلاب برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.