به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ احمد روهنده اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی، دریابانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تشدید گشت‌های کنترلی در حوزه مرز‌های دریایی، در عملیاتی مشترک با عوامل انتظامی موفق به شناسایی دو دستگاه خودرو و یک فروند قایق حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران پس از توقیف خودرو‌ها و شناور متخلف و انجام بازرسی‌های لازم، موفق شدند مقدار ۱۳ هزار و ۹۵۰ لیتر قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲۸.۶ میلیارد ریال کشف و ضبط کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر ادامه داد: در این عملیات، سه نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه محموله کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ احمد روهنده با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق سوخت، یادآور شد: مرزبانان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی اجازه نخواهند داد سودجویان از مرز‌های دریایی استان برای قاچاق سرمایه‌های ملی سوءاستفاده کنند.