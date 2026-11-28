رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت رضا امیرخانی را تسلیت گفتند و وی را نویسنده متعهّد و خوش‌قریحه نامیدند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حضرت آیت‌الله سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب در پیامی درگذشت نویسنده متعهّد و خوش‌قریحه آقای «رضا امیرخانی» را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خبر تأسّف‌انگیز وفات جناب آقای رضا امیرخانی واصل شد. این نویسنده متعهّد و خوش‌قریحه با تحقیق عمیق و خلاقیّت ادبی، آثاری ماندگار به‌جا گذاشته است.

اینجانب فقدان آن مرحوم را به خانوادهٔ محترم، بستگان، و دوستداران وی به‌خصوص برادر عزیز جناب آقای چینی‌فروشان تسلیت گفته و رحمت واسعه و مغفرت الهی را برای او مسئلت می‌کنم.

‌سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۷/آذر/‍۱۴۰۵