رادیو در روز مادر، با نگاهی به سیره و محبت‌های حضرت فاطمه (س)، فضایی سرشار از عشق و روایت‌های مادری را برای مخاطبان خود فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زمزمه‌های فاطمی در رادیو، از سیره تا ساحت مادری با تهیه برنامه‌های زنده و تولیدی، شنیده می‌شود.

رادیو ایران، میزبان خاطرات مادران

رادیو ایران در دو برنامه «با ایرانیاران» و «نشانی»، از ۷ تا ۱۱ آذر، به تجلیل از جایگاه زن و نقش محوریت مادر در خانواده و جامعه می‌پردازد.

برنامه «با ایرانیاران» با تمرکز بر روایت‌های شنوندگان از عشق و فداکاری مادران، به بررسی نقش آنها در شکل‌گیری هویت خانواده می‌پردازد. این برنامه هم‌زمان با بزرگداشت روز نیروی دریایی و سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان، به روایت زندگی مادران دریادلان و پرورش فرزندان شجاع می‌پردازد. همچنین، برنامه «نشانی» با نگاهی به سیره حضرت فاطمه (س)، جایگاه زن در اجتماع را بررسی می‌کند؛ برنامه‌ای که با گویندگی فاطمه میناخانی، شنبه تا چهارشنبه پخش خواهد شد.

رادیو تهران، «مادر در یک جمله»، روایت شنوندگان

رادیو تهران هم‌زمان با روز زن و گرامیداشت مقام مادر، با اجرای برنامه‌ی تعاملی «عصر تهران»، فرصتی ویژه برای بازخوانی خاطرات و تجربه‌های مشترک فراهم کرده است.

در این ویژه‌برنامه، شنوندگان دعوت شده‌اند تا با توصیف مادر خود در قالب یک جمله، در خلق روایتی جمعی از مهر و محبت سهیم شوند. این برنامه که با تهیه‌کنندگی حماد خزایی اجرا می‌شود، ترکیبی از گزارش‌های مردمی، بخش های طنز، تماس‌های تلفنی و مسابقات با جوایز نفیس است. «عصر تهران» با تمرکز بر ابراز محبت و روایت‌های صمیمانه، ساعت ۱۶ تا ۱۸ بر روی آنتن خواهد بود.

رادیو فرهنگ، قصه‎‌گویی مادران

رادیو فرهنگ با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، به‌مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن، به تبیین سیره فاطمی و جایگاه والای مادر در جامعه می‌پردازد.

در این ایام، برنامه‌های «سفره خورشید» با محوریت سبک زندگی، «گلبانگ سربلندی» با نگاهی به جایگاه زن، «ققنوس» با تمرکز بر شعر فاطمی و «باغ دانایی» با محوریت قصه‎‌گویی مادران، روی آنتن خواهد بود. این مجموعه برنامه‌ها با بهره‌گیری از کارشناسان و روایت‌های مردمی، به موضوعاتی نظیر الگو‌های برتر، نقش زن در جامعه اسلامی و اهمیت تربیت نسل توسط مادران می‌پردازد.

رادیو ورزش، حضور مادران قهرمانان

برنامه «قهرمان من» به‌صورت زنده از شبکه‌های رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان، با تمرکز بر نقش تأثیرگذار مادران در مسیر موفقیت، پخش خواهد شد.

در این برنامه، میزبان جمعی از قهرمانان ورزشی به همراه مادرانشان خواهیم بود، از جمله مادرانی که خود در دنیای ورزش قهرمان هستند. همچنین، روایت‌های ویژه و شنیدنی از مادران شهدای ورزشکار و مادران شهدای ورزشکار در جنگ‌های اخیر، بخشی از محتوای این برنامه را تشکیل می‌دهد تا از نقش ماندگار این زنان در مسیر افتخار سخن گفته شود.

رادیو نمایش، روایت ویژگی‌های اخلاقی

برنامه مستند و ترکیبی «بخوان به نام پروانه»، با تمرکز بر سیره و ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س)، روز‌های هشتم و نهم آذر به‌صورت زنده از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

رضا گل‌سوسن، مدیر گروه برنامه‌های مستند و ترکیبی، اعلام کرد که این برنامه با نگاهی به جایگاه مادرانه و نقش همسری این بانوی بزرگ در کنار امیرالمؤمنین (ع)، به بازخوانی ویژگی‌های اخلاقی ایشان می‌پردازد. این اثر که با تهیه‌کنندگی طاهره برهانی‌نژاد و نویسندگی شرمینه جمشیدی تهیه شده، با گویندگی فاطمه نیرومند، علیرضا تابان و بازی شیرین روستایی، به روایت زندگی مبارک ایشان برای مخاطبان می‌پردازد.

رادیو گفت‌و‌گو، حضور مادران موفق در رادیو

هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌های «به وقت گفت‌و‌گو» و «روی موج گفت‌و‌گو» در رادیو گفت‌و‌گو، با تمرکز بر گرامیداشت مقام مادر و نقش زنان الگو، به پخش ویژه می‌پردازند.

در این برنامه‌ها، از تجربه‌های زیسته مادران موفق در زمینه تربیت فرزندان، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی سخن گفته خواهد شد. هم‌زمان، کارشناسان با بررسی سیره حضرت فاطمه (س)، جایگاه ایشان را به‌عنوان الگوی برتر زن مسلمان تبیین می‌کنند تا بر اهمیت نقش مادران در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل آینده تأکید شود.

رادیو اقتصاد، پاسداشت مادران میناب

برنامه «روشنا» در رادیو اقتصاد، به‌مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، ویژه‌برنامه‌ای با رویکرد اقتصادی-اجتماعی جهت بررسی نقش مادران در مدیریت منابع مالی و فرهنگ پس‌انداز خانواده پخش می‌کند.

عاطفه کمالی، تهیه‌کننده این برنامه، اعلام کرد که میزبان یک مادر و فرزند کارآفرین خواهیم بود تا تجربیات آنها در مدیریت مالی و کارآفرینی بررسی شود. این برنامه همچنین به تکریم مادران میناب و مادران شهدای جنگ می‌پردازد که با ایثار و صبر خود، نماد‌های مدیریت و پایداری خانواده هستند. این ویژه‌برنامه با تمرکز بر نقش مادران در تربیت نسل و تقویت بنیان‌های اقتصادی، جایگاه آنان را پاس می‌دارد.

رادیو آوا، در پویش «مادر من»

رادیو آوا با هدف پاسداشت مقام ارزشمند مادران و مادربزرگ‌ها، پویش فرهنگی و عاطفی «مادر من» را با هدف ثبت لحظات مهر و محبت خانوادگی آغاز کرد.

در این پویش، از مخاطبان دعوت می‌شود تا تصاویر یادگاری خود در کنار مادران و مادربزرگ‌هایشان را ارسال کنند؛ این عکس‌های منتخب از طریق پیام‌رسان «رادیونمای رادیو آوا» به اشتراک گذاشته خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر خود را به‌همراه نام و نام خانوادگی مادر، از طریق بخش «پویش‌ها» در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا به نشانی radioava@ ارسال کنند.

رادیو پیام، پویش تصویری «فرشته روی زمین»

رادیو پیام با برگزاری پویش تصویری «فرشته روی زمین»، از مخاطبان دعوت می‌کند تا عکس‌های یادگاری خود (اعم از جدید و قدیمی) در کنار مادرانشان را برای نمایش در رادیو نمای پیام ارسال کنند.

این پویش فرصتی برای مرور خاطرات خانوادگی و زنده نگه‌داشتن نقش ارزشمند مادران است. علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر خود را به‌همراه نام و نام خانوادگی، از طریق بخش «پویش‌ها» در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @radiopayam ارسال کنند. مهلت شرکت در این پویش و دریافت جوایز نقدی تا روز سه‌شنبه، ۱۰ آذر است.