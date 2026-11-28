با گذشت نخستین سال از اجرای سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد و زیست فضای مجازی، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول از تحقق تنها ۷ درصدی اهداف سالانه حکایت دارد؛ این در حالی است که اگرچه نزدیک به ۶۲ درصد اقدامات سند فعال یا در جریان اجرا قرار گرفته‌اند، حدود ۳۸ درصد آن‌ها همچنان راکد مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، با گسترش نقش فضای مجازی در شکل‌دهی به افکار عمومی، سبک زندگی و هویت فرهنگی جامعه، تدوین و اجرای سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد و زیست فضای مجازی به یکی از ضرورت‌های راهبردی کشور تبدیل شده است. این سند با هدف عبور از رویکردهای منفعلانه و اقدامات پراکنده، نقشه راهی برای هماهنگی دستگاه‌های مسئول و ارتقای آگاهی و مهارت‌های عمومی در مواجهه با تحولات این زیست‌بوم ترسیم می‌کند.

ضرورت تدوین سند؛ عبور از رویکردهای سنتی

فضای مجازی دیگر صرفاً محیطی فرعی یا ابزاری برای سرگرمی نیست، بلکه به بستری اصلی برای شکل‌گیری افکار عمومی، سبک زندگی و بازتولید هویت فرهنگی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، رویکردهای سنتی، واکنش‌های منفعلانه و عملکردهای جزیره‌ای، جامعه را در برابر شایعات، اخبار ساختگی، آسیب‌های روانی و اجتماعی، چالش‌های تربیتی خانواده‌ها و فرسایش سرمایه اجتماعی آسیب‌پذیر کرده است.

بر همین اساس، ضرورت تدوین این سند، خروج از وضعیت انفعالی و اتخاذ رویکردی فعال و هدفمند در حوزه‌های مختلف، از اخلاق و مهارت‌های زیست در فضای مجازی تا سواد رسانه‌ای، اطلاعاتی و فناوری عنوان شده است. این رویکرد بر تعریف اقدامات عملیاتی مشخص و تقسیم مسئولیت میان ارکان حاکمیتی و مردمی تأکید دارد.

سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد و زیست فضای مجازی با توجه به ضرورت‌های راهبردی فضای مجازی کشور و لزوم صیانت از فرهنگ عمومی و ارتقای سواد کاربران تدوین شده است.

براساس سند راهبردی فضای مجازی کشور متولی تدوین پیش نویس این سند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که در نهایت پس از برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی در صحن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به تصویب رسید در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

پیش‌بینی ۳۴ اقدام عملیاتی در سه حوزه اصلی

بر اساس چارچوب تعیین‌شده در سند، ماده ۶ شامل ۳۴ اقدام کلیدی است که وظایف دستگاه‌های مسئول را در سه حوزه مقرراتی و زیرساختی، آموزشی و توانمندسازی و ترویجی و فرهنگی مشخص می‌کند.

در حوزه نخست، ۱۴ اقدام مقرراتی و زیرساختی پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ریل‌گذاری حقوقی، تدوین مقررات رده‌بندی سنی و جنسیتی محتوا، راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات فعالان، توسعه سامانه‌های آموزش مجازی، گنجاندن سواد فضای مجازی در برنامه‌های درسی مدارس و دوره‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و اجرای سالانه پیمایش ملی سواد فضای مجازی اشاره کرد.

در حوزه آموزشی و توانمندسازی نیز ۹ اقدام با تمرکز بر گروه‌های مختلف مخاطب در نظر گرفته شده است. توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان در مواجهه با فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی و متاورس، شبکه‌سازی و تربیت مستمر مدرسان و توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر، کارگران، طلاب، نیروهای مسلح و ساکنان مناطق محروم از جمله محورهای این بخش است.

همچنین ۱۱ اقدام ترویجی و فرهنگی با هدف گفتمان‌سازی عمومی پیش‌بینی شده است که برگزاری کنگره ملی سواد فضای مجازی، تعیین روز و هفته ملی در تقویم رسمی، اعطای نشان اعتماد ملی به محصولات و سکوها، تولید برنامه‌های اثرگذار توسط رسانه ملی و فعال‌سازی مدیریت‌های شهری برای تبلیغات محیطی و رویدادهای محلی را شامل می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۸ سند، تحقق احکام و مأموریت‌های تعیین‌شده مستلزم تأمین پایدار منابع مالی است. بر این اساس، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند مأموریت‌های خود را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند و منابع مالی اجرای سند بر پایه مواد ۷۴ و ۷۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تأمین می‌شود. همچنین سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است از محل اعتبارات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، موضوع ماده ۸۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، از اجرای طرح‌های مرتبط حمایت کند.

عملکرد سال نخست؛ پیشرفت ۷ درصدی و فعال‌سازی ۶۲ درصد اقدامات

بررسی عملکرد سال نخست اجرای سند پنج‌ساله نشان می‌دهد میانگین پیشرفت کلی آن حدود ۷ درصد از هدف‌گذاری ۲۰ درصدی سالانه برآورد شده است. این میزان در بخش‌های مختلف متفاوت بوده و اقدامات زیرساختی و مقرراتی حدود ۱۵ درصد، اقدامات آموزشی حدود ۱۱ درصد و اقدامات ترویجی حدود ۶ درصد پیشرفت داشته‌اند.

همچنین بر اساس پایش‌های انجام‌شده، نزدیک به ۶۲ درصد کل اقدامات سند فعال یا در جریان اجرا قرار گرفته‌اند که البته حدود ۳۸ درصد اقدامات همچنان راکد مانده‌اند.

از جمله اقدامات انجام‌شده در سال نخست اجرای سند، استقرار سازوکارهای راهبردی و ستادی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های اجرایی بوده است.در همین راستا، قرارگاه نهضت ملی ترویج و ارتقای سواد و زیست فضای مجازی راه‌اندازی و کانال ارتباطی و نشان «مجازستان» معرفی شد. همچنین فرایند معرفی نمایندگان ۲۳ دستگاه اجرایی مسئول اجرای سند و شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی بیش از ۳۰۰ نفر و مجموعه از فعالان این حوزه انجام گرفت.

در بخش پژوهش‌های نظری و مبنایی نیز کتاب «چارچوب مرجع رویکرد و محتوای سواد فضای مجازی» تدوین شد. علاوه بر این، نخستین پیمایش ملی سالانه سطح‌سنجی سواد و زیست فضای مجازی با حجم نمونه بیش از سه‌هزار نفر توسط یک مرکز افکارسنجی انجام شد.

آماده‌سازی مقدمات برگزاری کنگره ملی سواد فضای مجازی

طراحی و آماده‌سازی مقدمات برگزاری کنگره ملی سواد و زیست فضای مجازی از دیگر اقدامات سال نخست بوده است. این رویداد با هدف هم‌افزایی، حل مسائل و رفع موانع اجرایی سند و همچنین ایجاد بوم و هسته‌های مرکزی اقدام، با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، فعالان و مدیران دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است.

در حوزه تربیت مربی و توانمندسازی تخصصی نیز با همکاری بخش خصوصی، بیش از ۸۰ مربی ارشد از بدنه آموزش‌وپرورش در سراسر کشور آموزش دیدند. همچنین با تدوین طرح آموزشی دوره «هنر مادری در فضای مجازی» در زمان جنگ، بیش از ۱۵۰ مربی از میان فعالان حوزه مادر و خانواده در زمینه سواد فضای مجازی تربیت شدند تا به‌عنوان موتور محرک جریان آموزش در سراسر کشور فعالیت کنند.

در ادامه این اقدامات، طرح کلان آموزش سالانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی توسط آموزش‌وپرورش و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده و در انتظار کارسازی از سوی این دستگاه است.

بازنگری کتاب‌های درسی و ورود موضوع سواد فضای مجازی به آموزش مدارس

در بخش برنامه‌های رسمی و متون درسی، با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کارگروه‌های تخصصی برای بازنگری کتاب‌های درسی و جانمایی سرفصل‌های سواد فضای مجازی تشکیل شده است که این اقدامات به تغییرات کلی در کتاب سواد رسانه‌ای پایه دهم و تعیین موقعیت‌های آموزشی موردنیاز در دوره ابتدایی منجر شده است.

همچنین شیوه‌نامه طراحی و اجرای پویش‌های فرهنگی در مدیریت شهری تدوین و تجربه‌نگاری بین‌المللی در زمینه پویش‌های جهانی سواد و زیست فضای مجازی انجام شده است؛ اقدامی که امکان بهره‌برداری شهرداری‌های کشور از این تجربه‌ها را فراهم می‌کند.

در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، وزارت آموزش‌وپرورش با الحاق و گنجاندن یک حیطه اختصاصی درباره آسیب‌های فراگیر سواد و زیست فضای مجازی در ساختار پرسش‌نامه‌های پایشی طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان)، زمینه سنجش مستمر و پایش ملی سطح آسیب‌پذیری دانش‌آموزان را فراهم کرده است.

همچنین پویش‌های ملی گسترده‌ای با محوریت فرماندهی انتظامی و پلیس فتا، با همکاری وزارت کشور و تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی اجرا شده است. پویش‌هایی نظیر «فانوس دیجیتال» و «کودکان سایبری» با هماهنگی‌های اجرایی آموزش‌وپرورش در مدارس و در سطح عمومی، میلیون‌ها بازدید و مشارکت مردمی را در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی به همراه داشته‌اند.

در بخش استانی نیز با همکاری شورای فرهنگ عمومی کشور، بسته اجرایی پیشنهادی استان‌ها در ۱۱ محور تدوین و ابلاغ شده است. این محورها متناسب با نیازها و شرایط بومی هر استان انتخاب شده‌اند.

ابهام در سازوکارهای بودجه‌ای و تأخیر در اجرای برخی تکالیف

با وجود اقدامات انجام‌شده، اجرای سند در سال نخست با موانع و چالش‌هایی نیز همراه بوده است که یکی از مهم‌ترین این موانع، ابهام و نبود آگاهی کافی درباره سازوکار دریافت و استفاده از منابع بودجه‌ای تخصیص‌یافته در قانون بودجه سنواتی دستگاه‌ها بوده است. هم‌زمانی ابلاغ سند با فصل بودجه‌ریزی و برقرار نشدن ارتباط مؤثر میان دستگاه‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تسهیل‌گر، از عوامل مؤثر در فعال نشدن این سازوکار مالی در سال بودجه‌ای ۱۴۰۵ عنوان شده است.

از دیگر چالش‌های اجرایی می‌توان به تأخیر برخی دستگاه‌ها در انجام تکالیف، به‌ویژه راه‌اندازی کامل دبیرخانه اجرایی در موعد مقرر، ترویج فراگیر رسانه‌ای و تولید محتوای مستمر اشاره کرد.

پنج محور راهبردی برای شتاب‌بخشی به اجرای سند در چهار سال آینده

با توجه به اینکه سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد و زیست فضای مجازی یک برنامه پنج‌ساله است، تحقق اهداف آن در چهار سال باقی‌مانده نیازمند عبور از مرحله ریل‌گذاری ساختاری و ورود به مرحله جهش عملیاتی است.

در این راستا، پنج محور راهبردی برای تسریع اجرای سند پیش‌بینی شده است:

-1 کشف و روان‌سازی مسیرهای تأمین مالی و فعال‌سازی فوری کانال‌های جذب اعتبارات مندرج در مواد ۷۶ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با نقش تسهیل‌گر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه.

-2استقرار کامل دبیرخانه اجرایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تقویت نظارت برخط بر اجرای سند. همچنین اتصال سازوکارهای اجرایی و گزارش‌های پایش فصلی به ارزیابی‌های رسمی از جمله جشنواره شهید رجایی، با هدف الزام دستگاه‌ها به انجام وظایف و پاسخگویی، از الزامات این بخش عنوان شده است.

-3 گسترش شبکه مربیان در بدنه جامعه از طریق اتصال مربیان ارشد و فعالان حوزه خانواده به مساجد، مدارس، کانون‌ها و نهادهای مردمی، با هدف تبدیل سواد فضای مجازی به مهارتی فراگیر و مطالبه‌ای عمومی.

-4جهش در فعالیت‌های ترویجی و رسانه‌ای از طریق ورود جدی رسانه ملی به تولید محتوای جذاب چندرسانه‌ای، اعطای نشان اعتماد ملی به خدمات دیجیتال حامی سواد و زیست فضای مجازی و برگزاری رویدادهای تأثیرگذار متناسب با نیازهای ملی.

-5 فعال‌سازی بسته‌های بومی استان‌ها و اجرای مرحله‌ای بسته‌های ۱۱گانه انتخابی تحت اشراف شوراهای فرهنگ عمومی، با هدف تضمین پوشش سراسری برنامه‌ها در کشور.

مسیری برای ارتقای سرمایه اجتماعی و امنیت روانی خانواده‌ها

سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد و زیست فضای مجازی، با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت آرامش روانی خانواده‌ها و توانمندسازی جامعه در مواجهه با جهان ارتباطی نوین تدوین شده است. سال اجرایی گذشته هم‌زمان با تحولات خطیر منطقه‌ای و مواجهه با حوادث و بحران‌های امنیتی و شناختی، از جمله جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و جنگ هرمز که همچنان ادامه دارد، اهمیت فضای مجازی و زیست‌بوم رسانه‌ای کشور را بیش از پیش آشکار کرد و این تحولات، ضمن ایجاد چالش‌هایی برای امنیت روانی جامعه، نقاط آسیب‌پذیر ساختاری را نمایان کرد و بر ضرورت استقرار نظام سواد و زیست فضای مجازی، ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی کاربران در برابر عملیات روانی تأکید داشت.

تحقق اهداف این سند در چهار سال باقی‌مانده، مستلزم هماهنگی دقیق‌تر دستگاه‌ها، رفع موانع بودجه‌ای، تقویت هم‌افزایی میان نهادهای مسئول و افزایش مطالبه‌گری عمومی و مردمی است.

با تحقق این الزامات، سند مذکور می‌تواند زمینه ارتقای کمی و کیفی سطح سواد و زیست فضای مجازی در کشور را فراهم کند و این مسیر را به روندی مستمر و دائمی تبدیل سازد.