مدیر ارشد خط سه مترو تهران گفت: با نصب و راه‌اندازی ۵ دستگاه پله‌برقی جدید در ایستگاه مهدیه، تعداد پله‌برقی‌های این ایستگاه به ۳۶ دستگاه رسید و دسترسی مسافران به سکوهای خط ۷ تسهیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی سقایی، با اعلام این خبر گفت: با توسعه خدمات خط ۷ و افزایش تردد مسافران در ایستگاه مهدیه، تأمین و توسعه تجهیزات دسترسی به سکوها با هدف تسهیل جابه‌جایی مسافران و مدیریت بهتر جریان تردد، در اولویت اقدامات اجرایی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، عملیات نصب و راه‌اندازی ۵ دستگاه پله‌برقی جدید در این ایستگاه انجام شد که با بهره‌برداری از آن‌ها، تعداد پله‌برقی‌های ایستگاه مهدیه به ۳۶ دستگاه افزایش یافته و امکان دسترسی آسان‌تر و روان‌تر مسافران به سکوهای خط ۷ فراهم شده است.

مدیر ارشد خط سه مترو تهران با اشاره به ملاحظات اجرایی این طرح تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن محل اجرای عملیات در یکی از کریدورهای پرتردد ایستگاه، انجام این طرح مستلزم ایجاد فضای کارگاهی و مدیریت دقیق مسیرهای عبور مسافران بود که با برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی عوامل اجرایی و رعایت الزامات ایمنی، عملیات با موفقیت و بدون بروز حادثه یا آسیب به مسافران به پایان رسید.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مسافران خاطرنشان کرد: شکیبایی و همکاری شهروندان در طول اجرای این عملیات، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های موقت ایجادشده در مسیرهای تردد ایستگاه، نقش ارزشمندی در تسهیل روند اجرای طرح داشت که از این همراهی و اعتماد صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

سقایی تأکید کرد: توسعه و بهسازی تجهیزات ایستگاهی، تسهیل دسترسی و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران از اولویت‌های مجموعه بهره‌برداری مترو است و این اقدامات در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود تجربه سفر با مترو دنبال می‌شود.