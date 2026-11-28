به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمد عزیزی اظهار کرد: در پی بروز گرفتگی در شبکه آب و فاضلاب منطقه تنگ علی، ۲ نفر از نیروهای شرکت آب و فاضلاب برای بررسی و رفع مشکل به محل اعزام شدند.

وی افزود: این ۲ کارگر هنگام ورود به یکی از منهول‌ها، به دلیل تجمع گازهای موجود در فضای داخلی آن، دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز شدند.

فرماندار پلدختر گفت: پس از وقوع حادثه، عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و هر ۲ مصدوم را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر انتقال دادند.

عزیزی با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان خاطرنشان کرد: خوشبختانه حال عمومی هر ۲ کارگر به نام های عباس رشنو و حسین عیدی پور رضایت‌بخش است و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.