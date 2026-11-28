گروههای جهادی بسیج سازندگی در مسیر آبادانی روستاهای خمین
از ذخیره آب کشاورزی تا ساخت مسکن محرومان؛ گامهای جهادی برای محرومیتزدایی در خمین
بسیج سازندگی شهرستان خمین با مشارکت گروههای جهادی و مردم، اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و زیرساختی را با هدف محرومیتزدایی، رفع مشکلات مناطق کمبرخوردار و بهبود کیفیت زندگی روستاییان دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
از مدیریت منابع آب کشاورزی تا بهسازی راههای روستایی و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار؛ بسیج سازندگی شهرستان خمین با تکیه بر ظرفیت گروههای جهادی و مشارکت مردمی، اجرای طرحهای خدمترسانی و محرومیتزدایی را در مناطق مختلف این شهرستان دنبال میکند.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان خمین با اشاره به اجرای طرح ذخیرهسازی آب کشاورزی در روستای فرماند گفت: با احداث یک استخر ذخیره آب، امکان جمعآوری و نگهداری آب قنات و چاه فراهم شده است تا کشاورزان بتوانند در زمان نیاز از این ذخیره برای آبیاری زمینهای خود استفاده کنند.
محمد خانجانی افزود: پیش از اجرای این طرح، بخشی از آب قنات به دلیل نبود زیرساخت مناسب هدر میرفت و کشاورزان برای انتقال آب به زمینهای کشاورزی با مشکلاتی روبهرو بودند؛ اما با اجرای این پروژه، مدیریت منابع آبی و بهرهوری از آب بهبود یافته است.
وی بهسازی و احداث راههای روستایی، کمک به تأمین و ساخت مسکن محرومان، حمایت از بخش کشاورزی و مشارکت در اجرای طرحهای بهداشتی، پزشکی و درمانی را از دیگر محورهای فعالیت بسیج سازندگی در شهرستان خمین عنوان کرد.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان خمین همچنین با اشاره به نقش گروههای جهادی در اجرای این طرحها گفت: جهادگران بسیجی با شناسایی نیازهای مناطق محروم و با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، در کنار مردم برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش میکنند.
خانجانی تأکید کرد: هدف بسیج سازندگی تنها اجرای پروژههای عمرانی نیست، بلکه خدمت بیمنت، امیدآفرینی و کمک به آبادانی روستاها و مناطق کمبرخوردار با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و جهادی است.