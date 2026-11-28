بسیج سازندگی شهرستان خمین با مشارکت گروه‌های جهادی و مردم، اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی را با هدف محرومیت‌زدایی، رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار و بهبود کیفیت زندگی روستاییان دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از مدیریت منابع آب کشاورزی تا بهسازی راه‌های روستایی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار؛ بسیج سازندگی شهرستان خمین با تکیه بر ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت مردمی، اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی را در مناطق مختلف این شهرستان دنبال می‌کند.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان خمین با اشاره به اجرای طرح ذخیره‌سازی آب کشاورزی در روستای فرماند گفت: با احداث یک استخر ذخیره آب، امکان جمع‌آوری و نگهداری آب قنات و چاه فراهم شده است تا کشاورزان بتوانند در زمان نیاز از این ذخیره برای آبیاری زمین‌های خود استفاده کنند.

محمد خانجانی افزود: پیش از اجرای این طرح، بخشی از آب قنات به دلیل نبود زیرساخت مناسب هدر می‌رفت و کشاورزان برای انتقال آب به زمین‌های کشاورزی با مشکلاتی روبه‌رو بودند؛ اما با اجرای این پروژه، مدیریت منابع آبی و بهره‌وری از آب بهبود یافته است.

وی بهسازی و احداث راه‌های روستایی، کمک به تأمین و ساخت مسکن محرومان، حمایت از بخش کشاورزی و مشارکت در اجرای طرح‌های بهداشتی، پزشکی و درمانی را از دیگر محور‌های فعالیت بسیج سازندگی در شهرستان خمین عنوان کرد.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان خمین همچنین با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در اجرای این طرح‌ها گفت: جهادگران بسیجی با شناسایی نیاز‌های مناطق محروم و با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، در کنار مردم برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش می‌کنند.

خانجانی تأکید کرد: هدف بسیج سازندگی تنها اجرای پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه خدمت بی‌منت، امیدآفرینی و کمک به آبادانی روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و جهادی است.