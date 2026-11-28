نمایشگاه تولیدات زنان کارآفرین در قائم شهر با هدف عرضه مستقیم و بدون واسطه تولیدات و کالا‌ها و حمایت عملی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: زنان کارآفرین قائم شهر در آستانه خجسته مولود باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) وبزرگداشت مقام روز مادر و زن محصولات و تولیدات خود را در قالب نمایشگاه به معرض تماشا و فروش گذاشتند.

شیرین حسین زاده افزود: مواد غذایی و نان و شیرینی‌های محلی، ترشی و عرقیجات، صنایع دستی، لوازم جانبی آشپزخانه، پوشاک و گل و گیاه زینتی محصولات متنوع در این نمایشگاه که در ۴۰ غرفه با قیمت مناسب عرضه شده است.

وی یادآور شد: نمایشگاه دستاورد‌ها و تولیدات زنان کارآفرین قائم شهر تا دوشنبه نهم آذر روز بزرگداشت مقام مادر و زن از ساعت ۹صبح تا۲۱شب در سالن گویای جهاد کشاورزی قائم شهر واقع در کنار پارک شهر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.