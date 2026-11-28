حرکت به سمت پرونده تمام‌الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده‌ها و بهره‌گیری از دستیار هوشمند قاضی، از جمله برنامه‌های در حال اجرای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای توسعه خدمات قضایی هوشمند و غیرحضوری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در جریان سفر به استان همدان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت پرونده تمام‌الکترونیکی، هزینه‌های فرآیند‌های کاغذی را یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: گردش پرونده‌های کاغذی، علاوه بر هزینه تهیه کاغذ، چاپ و تجهیزات، هزینه‌های بایگانی، نیروی انسانی، اسکن و تبدیل اسناد به اطلاعات دیجیتال را نیز به دستگاه تحمیل می‌کند.

کاظمی فرد پرونده تمام‌الکترونیکی را از زیرساخت‌های مهم تحقق ارجاع هوشمند و توسعه خدمات غیرحضوری دانست.

کاظمی فرد با اشاره به اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده، این تحول را گامی در مسیر شکل‌گیری قوه قضائیه‌ای دانست که فرآیند‌های آن به ساعات اداری محدود نباشد و با بهره‌گیری از فناوری به‌صورت مستمر و هوشمند انجام شود.

کاظمی‌فرد با اشاره به پیچیدگی‌های فنی این سامانه، تعامل کارشناسان فناوری اطلاعات استان‌ها با گروه مرکزی، پیگیری چالش‌های اجرایی و بهره‌گیری از آموزش و پشتیبانی تخصصی را برای استقرار موفق آن ضروری دانست.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سامانه مدیریتی پایش را یکی از ابزار‌های راهبردی حکمرانی قضایی هوشمند دانست و گفت: دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز، برای مدیریت مؤثر و نظارت هدفمند بر عملکرد مراجع قضایی ضروری است.

کاظمی فرد با اشاره به قابلیت‌های این سامانه در ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت پرونده‌ها، ورودی و خروجی مراجع قضایی، شاخص‌های عملکردی و وضعیت جرایم در استان‌ها و شهرستان‌ها، بهره‌گیری از این داده‌ها را زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر مسائل و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه عنوان کرد.

کاظمی فرد همچنین استفاده از این سامانه در بازرسی‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: تحلیل داده‌ها امکان شناسایی شعب و واحد‌های دارای چالش یا عملکرد غیرمتعارف را فراهم می‌کند تا به‌جای بازرسی‌های گسترده و غیرهدفمند، بررسی‌ها بر موارد نیازمند رسیدگی متمرکز شوند.

کاظمی‌فرد در ادامه به برنامه توسعه سامانه جامع عملکرد قضات اشاره کرد و گفت: هدف از این سامانه، تجمیع و ارائه اطلاعات مرتبط با عملکرد قضات از سامانه‌های مختلف قضایی است.

کاظمی فرد افزود: تجمیع داده‌های سامانه‌ای می‌تواند ارزیابی عملکرد را دقیق‌تر و نیاز به بررسی‌های دستی و مراجعه به اسناد و سوابق را کاهش دهد.

کاظمی فرد با اشاره به تغییرات ایجادشده در سامانه سرپرستی گفت: در حال حاضر امکان ثبت درخواست‌های مرتبط با امور سرپرستی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی شهروندان به خدمات قضایی را تسهیل و مراجعات غیرضروری را کاهش دهد.

کاظمی‌فرد دستیار هوشمند قاضی را از محصولات فناورانه مهم در مسیر بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی دانست و اظهار کرد: این ابزار با استفاده از داده‌ها و منابع حقوقی و قضایی بومی توسعه یافته و می‌تواند در پاسخ‌گویی به پرسش‌های تخصصی و دسترسی قضات به اطلاعات و منابع مورد نیاز، نقش پشتیبان داشته باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به توسعه فرآیند جلب الکترونیکی، حذف گردش کاغذی در این حوزه را اقدامی مؤثر در ارتقای شفافیت و مدیریت اجرای دستورات قضایی دانست.

کاظمی فرد افزود: الکترونیکی شدن این فرآیند، امکان ثبت و پیگیری وضعیت دستورات صادرشده و ارزیابی عملکرد واحد‌های مرتبط را فراهم می‌کند.

کاظمی‌فرد با اشاره به توسعه بخشی از محصولات و اقدامات فناورانه دستگاه قضایی در شرایط دشوار و محدودیت‌های اخیر، بر استمرار این مسیر با تکیه بر نوآوری، همکاری و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، همراهی مدیران قضایی، حمایت از نیرو‌های متخصص و تعامل مستمر کارشناسان استانی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را از الزامات تحقق برنامه‌های هوشمندسازی قوه قضائیه دانست.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص در پیشبرد تحول دیجیتال، حمایت مدیران ارشد دادگستری از مجموعه فناوری اطلاعات را عاملی تعیین‌کننده دانست و گفت: تقویت این حوزه صرفاً به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌هایی است که می‌توانند با توسعه ابزار‌های فناورانه، بهره‌وری مجموعه قضایی را چند برابر کنند.