به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرمجاز برنج در یک انبار شخصی، مأموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار، ۳۳ تن برنج را کشف کردند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا با اشاره به معرفی متهم ۵۰ ساله به مرجع قضایی گفت: کارشناسان ارزش این مقدار برنج بدون مجوز را ۱۰ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.