به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، حمزه رضایی، بازرس کل قضایی لرستان در جریان بازدید از کارخانه قند استان، ضمن بررسی خطوط تولید و بخش‌های مختلف این مجموعه، وضعیت تولید، عملکرد مالی و موانع پیش روی فعالیت آن را مورد ارزیابی قرار داد.

وی با بیان اینکه کارخانه قند لرستان از واحدهای صنعتی موفق کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: این مجموعه علاوه بر نداشتن بدهی مالیاتی، با فرآوری روزانه بیش از ۲ هزار تن چغندرقند، نقش مؤثری در حمایت از کشاورزان، ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی استان دارد.

بازرس کل قضایی لرستان با اشاره به مطالبات چغندرکاران افزود: از مجموع ۹۷۱ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان تأمین‌کننده چغندرقند، تاکنون ۷۱۶ میلیارد پرداخت شده و بنا بر اعلام مجموعه، باقی‌مانده مطالبات نیز طی چند روز آینده تسویه خواهد شد.

رضایی تأمین برق مورد نیاز کارخانه از ظرفیت‌های داخلی و فعالیت بدون استفاده از تسهیلات و منابع بانکی را از دیگر ویژگی‌های این مجموعه عنوان کرد.