به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ ازچین ، سردار سرتیپ شرفی، روز شنبه در رأس هیئتی از فراجا وارد منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ شد و مورد استقبال حسن دوطاقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هنگ‌کنگ و شماری از مقام‌های پلیس و تشریفات دولت هنگ‌کنگ قرار گرفت.

قرار است جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در جریان اقامت چهارروزه خود، در نشست‌های عمومی و تخصصی این مجمع شرکت و با مقام‌های اینترپل و رؤسای هیئت‌های پلیسی کشورهای مختلف دیدار و گفت‌وگو کند.

این مجمع از۹ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ (۳۰ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود و هنگ‌کنگ برای نخستین بار میزبان آن است. چین پیش از این در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۷ نیز میزبان مجمع عمومی اینترپل بوده است.

در دستور کار این اجلاس، بررسی راهکارهای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، توسعه توانمندی‌های پلیسی، تعقیب مجرمان متواری، حفاظت از کودکان قربانی جرائم و مقابله با تهدیدات تروریستی و جرائم مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دارد.

مجمع عمومی اینترپل عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری این سازمان است که نمایندگان ۱۹۶ کشور عضو در آن حضور دارند و درباره سیاست‌های کلان، برنامه‌های همکاری بین‌المللی، بودجه و اولویت‌های عملیاتی این سازمان تصمیم‌گیری می‌کنند

حضور هیئت فراجا در این اجلاس، فرصتی برای طرح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره مقابله با جرائم فرامرزی، تبادل تجربیات پلیسی و توسعه همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو اینترپل به شمار می‌رود.